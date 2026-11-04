AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Demócratas arrebatan escaño de fallecido senador Lindsey Graham a los republicanos de Carolina del Sur

Aliado clave de Donald Trump, Lindsey Graham, falleció y su hermana se lanzó para conservar el puesto que vuelve a ser demócrata tras 23 años.

Lindsey Graham fue un defensor del apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante la guerra con Rusia. En la imagen, durante una visita a Kiev en 2023.
Lindsey Graham fue un defensor del apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante la guerra con Rusia. En la imagen, durante una visita a Kiev en 2023. SERGEI SUPINSKY

AFP y Fernando Chaves Espinach

Washington, Estados Unidos. La demócrata Annie Andrews fue elegida senadora en Carolina del Sur el martes, una importante victoria ante la senadora provisional republicana Darline Graham, designada por Trump y que sustituyó de improviso a su hermano Lindsey Graham, fallecido en julio.

Los demócratas obtienen así un nuevo escaño en un Estado históricamente republicano y se acercan al control del Senado al término de estas elecciones de medio mandato, según las estimaciones de CBS y NBC.

Aliado clave de Donald Trump, Lindsey Graham, falleció y su hermana se lanzó para conservar el puesto que vuelve a ser demócrata tras 23 años.