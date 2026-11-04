Demócratas arrebatan escaño de fallecido senador Lindsey Graham a los republicanos de Carolina del Sur

Washington, Estados Unidos. La demócrata Annie Andrews fue elegida senadora en Carolina del Sur el martes, una importante victoria ante la senadora provisional republicana Darline Graham, designada por Trump y que sustituyó de improviso a su hermano Lindsey Graham, fallecido en julio.

Los demócratas obtienen así un nuevo escaño en un Estado históricamente republicano y se acercan al control del Senado al término de estas elecciones de medio mandato, según las estimaciones de CBS y NBC.

Aliado clave de Donald Trump, Lindsey Graham, falleció y su hermana se lanzó para conservar el puesto que vuelve a ser demócrata tras 23 años.