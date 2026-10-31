Decenas de personas detenidas en una concentración en Londres en apoyo al prohibido grupo Palestine Action

Londres. Varias decenas de personas fueron detenidas el sábado en Londres por haber participado en una concentración en apoyo a la organización Palestine Action, prohibida por el gobierno británico, pocos días antes de una vista ante el Tribunal Supremo.

Esta organización propalestina fue catalogada como terrorista por el gobierno laborista en julio de 2025 tras actos de vandalismo cometidos por sus militantes, en particular en una base de la Royal Air Force y un ataque en Bristol contra una instalación de la empresa armamentística israelí Elbit Systems.

En junio, en apelación, la justicia confirmó la prohibición. Pero la cofundadora de este grupo proscrito por las autoridades británicas, Huda Ammori, va a impugnar la decisión ante el Tribunal Supremo que tiene previsto una audiencia para el miércoles y el jueves.

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