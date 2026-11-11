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El Mundo

De la Espriella anuncia un ‘despliegue total’ para rescatar a esposa de un alcalde secuestrada en Colombia

Esposa de un alcalde en la región de La Guajira fue secuestrada; se desconoce su paradero

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una rueda de prensa después de una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta, Colombia, el 25 de septiembre de 2026.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una rueda de prensa después de una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta, Colombia, el 25 de septiembre de 2026. MARCO PERDOMO
Europa Press