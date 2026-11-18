Madrid, España. La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, acapara la atención mundial con una cumbre de tintes históricos entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, China; Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, en una reunión sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, con la vista puesta en el fin de la guerra en Ucrania e Irán, con los ecos de citas que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.

En medio de las comparaciones con la conferencia de Yalta, que en 1945 marcó el escenario internacional en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, la reunión se centrará en el control de armas nucleares, uno de los temas que más interesa a Washington y en el que ha logrado sentar a la mesa a China, potencia en auge y sobre el que existen dudas sobre la verdadera capacidad de su arsenal, más después de que Estados Unidos y Rusia dejaran morir el tratado Nuevo START.

La diplomacia de China, que ejerce de anfitrión de esta cumbre, y proyecta su poder internacional al sentar a los tres líderes en torno a la misma mesa, ha indicado que los tres jefes de Estado “mantendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre cuestiones importantes que afectan a la paz mundial”.

Mientras, Putin ha apuntado a “grandes beneficios potenciales” de la reunión reivindicando que los dirigentes de las potencias puedan “sentarse a una misma mesa e intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo entre Estados en política, economía y seguridad buscando compromisos y equilibrando intereses”.

De su lado, el dirigente estadounidense se congratulo de atraer a China a una reunión sobre control de armas, algo que lleva años reclamando, al tiempo que tratará de influir en Rusia para que de pasos hacia el final de la guerra en Ucrania. “Creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a mantener una buena reunión sobre ese asunto”, declaró antes de poner rumbo a Asia para una gira que le ha llevado primero a Filipinas para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, gobernantes de China, Estados Unidos y Rusia en 2026 (Imagen con fines ilustrativos generada con IA/LN)

¿Cumbre de Yalta?

Para José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea, resulta “exageradas” las comparaciones con la cumbre de Yalta, trascendental para el devenir de Europa tras el conflicto mundial, aunque considera importante que se sienten en torno a la misma mesa a las tres grandes potencias nucleares y apunta que el mejor resultado puede ser abrir una nueva fase de cooperación en materia de armamento nuclear.

Un acuerdo en materia de desnuclearización “generaría un ambiente de mayor entendimiento entre potencias que rivalizan y que en algunos casos se enfrentan”, argumenta, insistiendo en que la cita de Shenzhen puede dejar paso a una era de “competición y colaboración entre potencias” y no tanto “rivalidad y confrontación”.

La idea, algo que comparten los tres líderes, es que una mayor coordinación en ciertos temas evite choques geopolíticos y comerciales evitando que la tensión “derive en un conflicto, una guerra, una desestabilización o una guerra híbrida”.

En su opinión, Putin es el líder más beneficiado con el encuentro ya que ocupa un asiento junto a líderes de gigantes políticos y económicos. “No es su sitio”, sentencia Peredo, quien considera que Rusia se cuela en la cumbre gracias a la cuestión nuclear y por el frente abierto en Ucrania.

Mientras China se proyecta como una potencia pacificadora que es capaz de juntar a los principales líderes mundiales y generar consensos. El experto de la Universidad Europea apunta además que Xi está interesado en una negociación de carácter tecnológico y sobre Inteligencia Artificial que ahonde en la cooperación y limite las opciones de una guerra comercial.

Trump por su parte llega a la cumbre de Shenzhen tras el varapalo sufrido en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y busca tanto compromisos en control de armas nucleares como en asegurar un marco de competición con las potencias en el que la economía estadounidense pueda crecer tras las dificultades creadas por la guerra con Irán. “Lo que le queda al presidente Trump es cerrar los conflictos abiertos”, apunta el catedrático.

Empezar a pensar lo que sigue

La agenda en todo caso viene marcada por el conflicto en Ucrania, una vez Washington ha logrado reanudar los contactos con Kiev y Moscú, con los socios europeos listos para participar en próximas rondas y dispuestos a establecer una paz justa en Ucrania que ancle una arquitectura de seguridad europea renovada, punto que precisamente interesa a Rusia para tratar de lograr sus posiciones respecto a la OTAN.

Las comparaciones con las históricas cumbres de Yalta o los acuerdos de Helsinki, treinta años después, vienen así dadas por las implicaciones que pueda tener en el panorama de seguridad europea, un punto que Peredo en todo caso descarta al señalar que en la cita de Shenzhen no habrá presencia de europeos ni de ucranianos.

En este sentido, evita referirse a la cumbre como decisiva para el futuro de Ucrania o Europa y señala que puede servir en todo caso para avanzar en el proceso de negociación en Ucrania. “Decisivo para el continente europeo, no será. El carácter de urgencia o de consecuencias para la Unión Europea, está dentro de la Unión Europea”, resume.