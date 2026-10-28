Costa Rica cambia de criterio y vota contra resolución de la ONU que pide fin del embargo a Cuba

Naciones Unidas, Nueva York. La Asamblea General de la ONU tomó este miércoles, por una amplia mayoría, una nueva resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos.

Fueron 130 países miembros que votaron a favor, 17 en contra (entre ellos Costa Rica) y hubo 25 abstenciones. Por ende, la resolución quedó aprobada por la Asamblea General por ocasión número 34.

Históricamente, desde 1992, Costa Rica había votado a favor de finalizar el embargo. En octubre de 2025, el país se abstuvo por primera vez en una votación de este tipo.

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