Costa Rica cambia de criterio y vota contra resolución de la ONU que pide fin del embargo a Cuba

Naciones Unidas, Nueva York. La Asamblea General de la ONU tomó este miércoles, por una amplia mayoría, una nueva resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos.
Fueron 130 países miembros que votaron a favor, 17 en contra (entre ellos Costa Rica) y hubo 25 abstenciones. Por ende, la resolución quedó aprobada por la Asamblea General por ocasión número 34.
Históricamente, desde 1992, Costa Rica había votado a favor de finalizar el embargo. En octubre de 2025, el país se abstuvo por primera vez en una votación de este tipo.
En julio pasado, Costa Rica votó contra la apertura de un debate sobre el embargo a Cuba en la Naciones Unidas. El país fue parte de una minoría de nueve Estados que rechazó discutir el tema.
Además de Costa Rica, en esta resolución de la ONU de este 28 de octubre también votaron en contra Argentina, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Colombia, Chequia, Israel, Hungría, Lituania, Paraguay, Trinidad y Tobago, Ucrania, Estados Unidos y Emiratos Arabes Unidos.
Se abstuvieron Albania, Bahrain, Bulgaria, Croacia, Chile, República Dominicana, Honduras, Haiti, Guyana, Alemania, Grecia, Italia, Jamaica, Montenegro, Latvia, Qatar, Corea, Moldavia, Rumanía, Polonia, Perú, Palau, Países Bajos, Estonia e Islas Salomón.
¿Qué dice la resolución sobre el embargo a Cuba?
La resolución de la ONU no solo condena el bloqueo económico que desde 1960 Estados Unidos impone a Cuba, sino que también pide a Washington levantar todo el entramado de leyes que prohíben, por ejemplo, que la isla caribeña pueda comprar productos extranjeros con dólares.
Según el sitio web de Naciones Unidas, La Habana fundamenta su petición en los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, sustentándose en la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación.
“La Asamblea expresa su inquietud porque, tras décadas de votaciones y llamamientos, la medida sigue vigente y continúa afectando negativamente a la población cubana y a los nacionales de Cuba residentes en el extranjero, sin que se hayan cumplido las expectativas de normalización económica”, se lee en el sitio web de la ONU.
“En su contenido operativo, la resolución exhorta a todos los Estados miembros a abstenerse de promulgar o aplicar normas de este tipo, e insta específicamente a aquellos donde existen leyes similares a derogarlas o dejarlas sin efecto en el plazo más breve posible”.
Por su parte, el representante de Estados Unidos, Mike Waltz, habló en contra de este debate y dirigió la responsabilidad de la crisis en la isla hacia el gobierno.
“No hay bloqueo”, afirmó Waltz, argumentando que si existiera tal cierre no se explicarían las exportaciones estadounidenses a Cuba —que Waltz cifró en más de $876 millones en ocho meses de 2026— ni los envíos procedentes de Canadá, España, México, China, Rusia, la Unión Europea y organismos del sistema de la ONU.
Según Waltz, “la riqueza del país no ha desaparecido”, sino que simplemente cambió de manos, de la población a las élites dirigentes.
El año pasado, este mismo trámite en contra del embargo a Cuba tuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. En 2024, la resolución había recibido 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).
Con esta son 34 ocasiones desde 1992 que la Asamblea General, el órgano más representativo de la diplomacia internacional, vota esta resolución en contra del embargo.