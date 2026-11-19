Miami, Estados Unidos. A más de cinco años del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, ocurrido en julio de 2021, un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable este miércoles al pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon, quien aspiraba a asumir la presidencia del país caribeño.

Según informó el diario Miami Herald, Sanon fue declarado culpable de todos los cargos, entre ellos conspiración para cometer asesinato y secuestro fuera de Estados Unidos.

La investigación señala que dos hombres vinculados a una empresa de seguridad privada con sede en Florida planearon secuestrar a Moise y sustituirlo por el pastor.

El complot también tenía intereses económicos. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, varios participantes esperaban obtener contratos lucrativos tras el derrocamiento del mandatario.

En mayo, otros cuatro hombres relacionados con la empresa fueron declarados culpables por el mismo tribunal. Sus sentencias todavía están pendientes.

El asesinato que agravó la crisis de Haití

Jovenel Moise, de 53 años, fue asesinado a tiros durante la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada de Puerto Príncipe.

El ataque fue ejecutado por un comando armado integrado principalmente por mercenarios colombianos, sin que los guardaespaldas presidenciales intervinieran.

Tras el crimen, las autoridades haitianas detuvieron a unos 40 sospechosos, entre ellos aproximadamente 20 colombianos. Sin embargo, las deficiencias del sistema judicial local dificultaron el avance de las investigaciones.

La justicia estadounidense también intervino en el caso debido a que parte de la conspiración se organizó en su territorio.

La investigación pasó de una docena de imputados a 30 acusados tras la extradición de 18 sospechosos desde Haití, entre ellos 17 colombianos.

Hasta ahora, cinco personas recibieron cadena perpetua por su participación en el caso. Entre ellas figuran un exsenador haitiano, dos exmilitares colombianos, un empresario haitiano-chileno y un ciudadano estadounidense de origen haitiano.

El asesinato de Moise profundizó la inestabilidad política de Haití, país que no celebra elecciones desde 2016 y que permanece sin un presidente electo desde el crimen.