Patna, India. Incluso en un país de bodas fastuosas como India, sin duda se trata de un récord. Las extravagantes nupcias de la hija de un político del estado de Bihar reunieron esta semana a más de 400.000 invitados, según informó la prensa local.

En la mira de varias investigaciones judiciales, incluso por asesinatos, Anant Singh es considerado amo y señor de la asamblea parlamentaria de este estado, el más pobre de la India, del que es diputado desde 2005.

Para la boda de su hija, el miércoles, no escatimó en ningún detalle: invitó a pueblos enteros, a sus numerosos amigos políticos y a personalidades procedentes de todos los ámbitos.

Los 500 cocineros movilizados para la ocasión ofrecieron a los invitados un festín —vegetariano— compuesto, entre otras cosas, por 500.000 postres, explicó a la AFP un allegado del anfitrión, Munna Singh.

La afluencia superó todas sus expectativas, hasta el punto de provocar atascos históricos en los alrededores de su pueblo natal de Nadawan.

Sad ! Anant Singh damaged Bihar's image further due to his arrogance.



What kind of a wedding is this ? pic.twitter.com/DSHsOHsDB8 — With Love Bihar (@WithLoveBihar) November 25, 2026

Atrapado en los embotellamientos, un destacado diputado de la región se vio obligado a abandonar su vehículo y llegar al lugar del banquete atravesando los campos en un tractor, según informó el diario Times of India.

Se habían habilitado cinco helipuertos para la ocasión.

La agencia Press Trust of India difundió imágenes de grupos de espectadores encaramados en árboles o postes eléctricos para poder vislumbrar los festejos.

Los organizadores de la boda incluso se vieron obligados a cancelar una carrera de 200 caballos, desbordados por los cientos de miles de personas que se habían agolpado para asistir.

Cada año se celebran más de 10 millones de bodas en la India, toda una industria que genera una facturación de entre $40 y $50.000 millones, según las estimaciones de la consultora KPMG.