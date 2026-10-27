Comisión electoral de Israel rechaza ampliar periodo de votación tras solicitud de partido de Netanyahu

Madrid, España. La Comisión Electoral de Israel “no ve justificación” para prolongar el periodo de votación en las elecciones de este martes como han solicitado el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, y sus aliados.

“Las circunstancias actuales no justifican una extensión”, ha explicado la comisión en un comunicado durante un día que está registrando una participación histórica y llevado a Netanyahu a llamar a sus votantes a acudir en masa tras constatar que la población árabe-israelí, enemiga declarada del mandatario, está acudiendo en tromba a las urnas.

De hecho, hasta las 8 p. m., un 74,3% de los votantes han depositado su papeleta, casi diez puntos más que en 2022, y más que la participación entera durante las elecciones de ese año.

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