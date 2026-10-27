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El Mundo

Comisión electoral de Israel rechaza ampliar periodo de votación tras solicitud de partido de Netanyahu

La participación sigue rozando récords históricos: 74,3% hasta las 8 p. m., solo por debajo de las elecciones de 1988

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), habla con los medios de comunicación junto a su esposa, Sara (centro), a su llegada a un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), habla con los medios de comunicación junto a su esposa, Sara (centro), a su llegada a un centro de votación en Jerusalén, el 27 de octubre de 2026, durante las elecciones legislativas de Israel. JEWEL SAMAD
Europa Press

Madrid, España. La Comisión Electoral de Israel “no ve justificación” para prolongar el periodo de votación en las elecciones de este martes como han solicitado el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, y sus aliados.

“Las circunstancias actuales no justifican una extensión”, ha explicado la comisión en un comunicado durante un día que está registrando una participación histórica y llevado a Netanyahu a llamar a sus votantes a acudir en masa tras constatar que la población árabe-israelí, enemiga declarada del mandatario, está acudiendo en tromba a las urnas.

De hecho, hasta las 8 p. m., un 74,3% de los votantes han depositado su papeleta, casi diez puntos más que en 2022, y más que la participación entera durante las elecciones de ese año.