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El Mundo

Ciudad de California legaliza registro de unión para relaciones poliamorosas

La medida aprobada en West Hollywood extiende beneficios hospitalarios y protección contra desalojos a relaciones de tres o más integrantes

El Concejo de West Hollywood legalizó un registro local para familias poliamorosas. La norma otorga derechos en hospitales, cárceles y contratos de vivienda. Ilustración: Dominick Proestakis.
El Concejo de West Hollywood legalizó un registro local para familias poliamorosas. La norma otorga derechos en hospitales, cárceles y contratos de vivienda. Ilustración: Dominick Proestakis.
O Globo