Ciudad de California legaliza registro de unión para relaciones poliamorosas

El Concejo Municipal de West Hollywood, en el condado de Los Ángeles, California, aprobó por unanimidad una ley que crea un registro oficial de relaciones domésticas integrado por tres o más adultos (relaciones poliamorosas).

La iniciativa pertenece al alcalde John Heilman. El plan formaliza estos vínculos ante el ayuntamiento local. La regulación entra en vigor el 2 de diciembre.

La normativa otorga protecciones antes reservadas solo a parejas tradicionales. Entre las nuevas garantías figuran las visitas a pacientes internados en centros médicos. También incluye visitas en cárceles bajo control municipal.

En materia de vivienda, la regla protege a los integrantes contra desalojos. Los caseros no podrán rescindir el contrato de alquiler si uno de los miembros permanece en el inmueble.

Familias de tres o más integrantes logran un reconocimiento legal en West Hollywood. Ilustración: Dominick Proestakis.

Para inscribirse, las partes deben presentar una declaración formal ante el registro municipal, según informó el diario Los Angeles Times.

Los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos básicos. La ley exige el consentimiento de todas las personas involucradas. Además, prohíbe la existencia de parentesco sanguíneo entre ellas.

Las autoridades aclararon que la medida no exige residencia local. Personas de otras ciudades también tienen la posibilidad de inscribir sus uniones.

El alcance legal de la normativa resulta estrictamente local. La inscripción municipal no equivale a un matrimonio civil. Tampoco crea una unión reconocida por las leyes de California ni por el Gobierno federal de Estados Unidos.

Pese a ese límite, defensores de la medida valoran el avance legal. Christina Fialho, abogada y fundadora de la organización Rewrite the BiLine, presentó la propuesta a inicios de 2025. Ella indicó a Los Angeles Times que la norma representa un inicio para que las familias poliamorosas alcancen metas antes lejanas.

El municipio prohibió en marzo la discriminación hacia personas con múltiples parejas. En esa fecha, los concejales ordenaron elaborar este registro oficial.

La regulación enfrentó cuestionamientos por dejar fuera ciertas dinámicas afectivas. La norma no contempla relaciones paralelas ni acepta la inscripción de parejas con otros acuerdos vigentes.

Megan Katz, bibliotecaria y defensora del poliamor, expuso su caso al diario angelino. Ella está casada, tiene dos hijos y sostiene otra relación independiente con quien no convive. Ella pidió autorizar la inscripción de vínculos individuales sin obligar la convivencia en un solo núcleo.

La concejala Chelsea Lee Byers prometió impulsar modificaciones futuras. Su plan busca incorporar configuraciones familiares distintas a los grupos cerrados de tres o más miembros.

West Hollywood sigue los pasos de otras comunidades pioneras. Las urbes de Somerville y Cambridge, en Massachusetts, autorizaron con anterioridad los registros con múltiples parejas. A la vez, Berkeley y Oakland aprobaron leyes locales contra la discriminación por motivos de estructura familiar.