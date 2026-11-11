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El Mundo

Casa Blanca dice que no se dejará ‘extorsionar’ por investigaciones del Congreso sobre funcionarios de Trump

La Casa Blanca advirtió al Congreso que no tolerará extorsiones ni investigaciones ilegales. Conozca la dura carta enviada a la bancada demócrata

Donald Trump
Trump rechaza investigaciones. MANDEL NGAN
Europa Press