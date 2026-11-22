Ciudad de México. México está sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico en medio de la cual han sido detenidos numerosos jefes criminales, el último de ellos Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ante presiones de su par estadounidense, Donald Trump, ha reforzado la lucha contra el narcotráfico, lo que ha desembocado en las capturas de jefes de carteles y la entrega a Estados Unidos de 92 criminales de alto perfil.

Estos son los principales capos del narcotráfico que han caído en la última década en México.

Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”:

Era el jefe de la banda criminal de los Beltrán Leyva y aliado de los Mayos, una de las dos facciones del cártel de Sinaloa, un clan considerado por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.

Estaba en la lista de los más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura.

Fue detenido el 20 de noviembre de 2026 en una operación militar en Guasave, Sinaloa, lo que desató una violenta respuesta de miembros de su cártel.

Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”:

Fue el líder histórico del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, que también está en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos.

Murió tras ser herido en un operativo militar el 8 de febrero de 2026 en el estado de Jalisco. Su muerte desató una violenta respuesta de su clan en 20 de los 32 estados del país.

El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional. (AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State/AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State)

Ismael “El Mayo” Zambada:

Era uno de los líderes históricos y cofundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue detenido el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, adonde fue trasladado en avión mediante engaños de dos de los hijos de Guzmán. El capo lo calificó como un “secuestro”.

Su captura desató una pugna sangrienta entre las facciones del Mayo y del Chapo para hacerse con el control del cártel de Sinaloa.

Joaquín “El Chapo” Guzmán:

Fue durante años el narcotraficante más buscado del mundo. Líder del cartel de Sinaloa, fue detenido en 1993 en Guatemala, pero se fugó de una cárcel mexicana en enero de 2001. Tras ser recapturado en 2014, en 2015 protagonizó una segunda evasión a través de un túnel.

Las autoridades mexicanas detuvieron de nuevo al Chapo en 2016 en Sinaloa. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua.