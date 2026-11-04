California elige a su primer gobernador de origen latino, Xavier Becerra

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino del estado de California.

Según informó The New York Times, el demócrata Xavier Becerra, exfuncionario de la Administración de Joe Biden, se convirtió en el próximo gobernador de California, pese a que hace un año su candidatura parecía improbable.

Becerra, de 68 años, será el primer latino elegido para gobernar el estado más poblado de Estados Unidos. Su ventaja fue tan amplia que los medios proyectaron su victoria apenas cerraron las urnas. Sucederá al también demócrata Gavin Newsom, quien no podía aspirar a la reelección por los límites de mandato.

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