Cabo Verde elige presidente en unas elecciones marcadas por candidatura inédita de una mujer

Los habitantes de Cabo Verde, un archipiélago conocido por su estabilidad democrática, votan este domingo 15 de noviembre para elegir presidente en unas elecciones en las que el saliente José Maria Neves parte como favorito frente a Joana Rosa Amado, la primera mujer en postularse al cargo.

Situado en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de Senegal, este país lusófono cuenta con diez islas volcánicas y atrae cada vez más turistas.

“Voté, ahora voy a ir a misa y creo que todo va a ir bien, con normalidad, con civismo”, declaró a la AFP Adilia Gomes, de 55 años, después de haber depositado su papeleta en la capital, Praia.

Este año Cabo Verde saltó a las portadas del mundo entero por dos noticias: la inmovilización en mayo de un crucero por un brote de hantavirus y el resultado de su equipo de fútbol en su primera participación en el Mundial, donde empató con España y llevó a Argentina a la prórroga.

Es considerado un modelo de democracia en África y destaca por su crecimiento económico.

Situado en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de Senegal, Cabo Verde cuenta con diez islas volcánicas y atrae cada vez más turistas. (Shutterstock)

El archipiélago cuenta con un régimen semipresidencial en el que el ejecutivo está dominado por el primer ministro.

El jefe de Estado no gobierna sino que actúa como árbitro, garante de la unidad y del respeto a la Constitución. Designa al primer ministro en función del resultado de las elecciones legislativas y representa al país en el extranjero.

En esta primera vuelta de las presidenciales hay seis candidatos, entre los que resaltan el presidente saliente José Maria Neves, de 66 años, que cuenta con el respaldo del Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV, izquierda) y la abogada y exministra de Justicia Joana Rosa Amado, de 61 años, apoyada por el Movimiento para la Democracia (MpD, centro-derecha).

Los principales candidatos prometieron medidas para mejorar las conexiones marítimas y aéreas entre las islas y para la construcción de nuevos alojamientos turísticos.

En un país con grandes desigualdades sociales, la población está preocupada por el aumento del costo de la vida y del precio de los carburantes, así como por el desempleo juvenil.