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El Mundo

Cabo Verde elige presidente en unas elecciones marcadas por candidatura inédita de una mujer

En un país con grandes desigualdades sociales, la población está preocupada por el aumento del costo de la vida y el desempleo juvenil

Selección de Cabo Verde
Este año Cabo Verde saltó a las portadas del mundo entero por dos noticias: la inmovilización en mayo de un crucero por un brote de hantavirus y el resultado de su equipo de fútbol en su primera participación en el Mundial. Foto: captura de pantalla.
AFP