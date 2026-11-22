Jartum, Sudán. Un ataque con drones dañó durante la madrugada de este domingo un edificio de Naciones Unidas en Jartum, la capital de Sudán, donde había personal de la organización, denunció Denise Brown, coordinadora humanitaria de la ONU en ese país.

Brown informó sobre el bombardeo mediante una declaración oficial y señaló que el ataque ocurrió en un barrio residencial. Ante lo sucedido, recordó que “los civiles no son un objetivo legítimo en una guerra”.

La representante de Naciones Unidas calificó de “inaceptable” que los trabajadores humanitarios enfrenten este tipo de riesgos. También recordó que permanecen en Sudán para brindar asistencia a la población, sin importar en qué zona del país se encuentren.

Brown subrayó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege tanto al personal como a los bienes destinados a labores humanitarias. Además, advirtió que los ataques con drones en Sudán provocan numerosas muertes y un “sufrimiento incalculable” entre la población civil.

En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó de que 2.230 civiles murieron entre enero y octubre de este año. De ese total, 1.630 fallecieron por ataques con drones durante los enfrentamientos entre las fuerzas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La oficina señaló en un informe que existe un “patrón consistente a lo largo del conflicto que incluye objetivos civiles y ataques indiscriminados”.

El organismo calificó de “insoportable” la cifra de víctimas mortales contabilizada durante esos diez meses.