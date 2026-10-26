AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Así funcionó el movimiento estudiantil que puso fin a 14 años del gobierno derechista en Serbia

La Lista de Estudiantes gana las elecciones en Serbia y termina con 14 años del régimen de Vucic

Simpatizantes del movimiento estudiantil bailan en un parque frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, el 26 de octubre de 2026.
Simpatizantes del movimiento estudiantil bailan en un parque frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, el 26 de octubre de 2026. ANDREJ ISAKOVIC
AFP

Belgrado, Serbia. La opositora “Lista de Estudiantes” ganó las elecciones legislativas el domingo en Serbia, y puso fin a 14 años de gobierno de Aleksandar Vucic.

Aquí algunos puntos clave del movimiento estudiantil serbio que dirigirá el país.

¿Cómo empezó el movimiento estudiantil?