Así funcionó el movimiento estudiantil que puso fin a 14 años del gobierno derechista en Serbia

Belgrado, Serbia. La opositora “Lista de Estudiantes” ganó las elecciones legislativas el domingo en Serbia, y puso fin a 14 años de gobierno de Aleksandar Vucic.

Aquí algunos puntos clave del movimiento estudiantil serbio que dirigirá el país.

El derrumbe, el 1.º de noviembre en 2024, de una marquesina de la estación recién renovada de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico, desencadenó dos años de manifestaciones lideradas por los estudiantes.

En este accidente murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el siniestro a la corrupción del gobierno.

Fueron las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder yugoslavo Slobodan Milosevic en 2000.

Desde el inicio, los estudiantes universitarios dirigieron las protestas, bloquearon las universidades y se organizaron a nivel nacional.

En septiembre, un mes antes del segundo aniversario de la tragedia, Vucic, de 56 años, convocó a elecciones, una de las principales demandas del movimiento de protesta.

El movimiento se ha constituido en una fuerza política heterogénea. La “Lista de Estudiantes” no cuenta con un líder y ningún miembro es parte de un partido político.

Voters queue at a polling station to cast their ballots for Serbia's snap parliamentary elections in Belgrade on October 25, 2026. The vote is the culmination of nearly two years of student-led protests sparked by the 2024 collapse of a canopy at Novi Sad railway station that killed 16 people, a tragedy widely blamed on corruption. (Photo by Milos Milanovic / AFP) (MILOS MILANOVIC/AFP)

¿Cómo ganaron?

El movimiento construyó su campaña alrededor de su oposición a Vucic, dejando de lado los temas que los dividen a nivel interno, según el analista político de la Universidad de Belgrado Dusan Vucicevic.

“Para ganar las elecciones los estudiantes necesitan el apoyo de los dos grupos de votantes: los que son proeuropeos y los que son euroescépticos” añadió.

Los temas principales de su campaña fueron la corrupción, el estado de derecho y los ataques a la libertad de prensa. El método de decisión en este movimiento es horizontal o colectivo.

Se organiza en torno a las universidades, con estructuras de decisión a nivel de cada facultad, luego instancias de decisión entre las universidades y una coordinación a nivel nacional. Este modelo, que inició durante las protestas, continuó en la campaña electoral.

Cada facultad de la Universidad de Belgrado tenía derecho a proponer candidatos para las listas electorales. Los postulantes se presentaron ante los estudiantes de cada facultad, quienes los seleccionaron.

Dos horas antes del cierre de las urnas el domingo, Serbia había registrado la mayor participación en 30 años en unas elecciones legislativas, llegando casi a 68%, un dato que los analistas consideraron que favorecía a la oposición.

El expresidente serbio Aleksandar Vucic, candidato a primer ministro por el Partido Progresista Serbio (SNS), en su discurso en que reconoció su derrota en las elecciones parlamentarias serbias, en Belgrado, este 25 de octubre. (PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP)

¿Quién estará al mando?

Durante la campaña, el movimiento pidió en varias ocasiones el fin del “culto a la personalidad”, que domina el sistema político del país desde hace décadas.

La cuestión de su encarnación política sigue pendiente, no anunciaron ningún candidato como primer ministro.

Entre las figuras importantes de la “Lista Estudiantil” está Ilija Srdanovic, un cardiólogo y cabeza de la lista electoral, y Radomir Saicic, un profesor de química muy presente durante la campaña.

Srdanovic insistió que en ningún caso sería el líder de la lista, que cuenta con 250 personalidades, todas al mismo nivel.

¿Cuáles son las principales propuestas?

Los candidatos deberán actuar rápidamente para cumplir con su amplio programa de reformas, con la lucha contra la corrupción como temática central.

En cuanto a política exterior, el movimiento ha ofrecido menos detalles. Anteriormente afirmó que mantendría la posición serbia de no imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.

El país sigue siendo dependiente del gas ruso, que lo obtiene a un precio bastante bajo, pero también recibe el apoyo de préstamos de la Unión Europea, los estudiantes heredarán este difícil equilibrio político.

Por ahora, los estudiantes se enfocarán en temas nacionales, mientras continúan con la estrategia de unidad del electorado “anti régimen”, explicó el politólogo de la Universidad de Belgrado.

Además, añadió que las reformas propuestas por los estudiantes acercarán a Serbia a la Unión Europea.

¿Qué pasará con Vucic?

Vucic fue viceprimer ministro a partir de 2012, luego primer ministro y finalmente presidente hasta septiembre del 2026.

Según el analista Dusan Vucicevic, el líder populista está “políticamente muerto”.

El ex presidente serbio renunció a su puesto para poder presentarse como candidato a primer ministro.

La elección presidencial está prevista en los próximos meses, pero Vucic está inhabilitado para presentarse, y su partido, la SNS, no tiene un candidato aún.