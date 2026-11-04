Aplastante victoria de Gina Hinojosa en Texas expulsa a gobernador de fuerte estado republicano

La demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas este martes 3 de noviembre, durante las elecciones de medio periodo de Estados Unidos, según las proyecciones de los medios estadounidenses. Esta es otra derrota sin paliativos para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.
La hispana se impuso ante el gobernador saliente Gregg Abbott, según las cadenas CNN y NBC.
Al 68% del escrutinio de los votos, Hinojosa suma más de cuatro millones de votos (57%), sobre los casi tres millones de Abbott (42%), según AP.
Gina Hinojosa, de 52 años, es una abogada especializada en derechos civiles y política demócrata que representa a un distrito de Austin en la Cámara de Representantes de Texas desde el 2017.
Antes de llegar a la Legislatura estatal, presidió la junta escolar del distrito de Austin. Nació y creció en el Valle del Río Grande y desarrolló su carrera profesional en la defensa de los derechos laborales y civiles.
Durante su trayectoria legislativa destacó por su oposición al programa de vales educativos impulsado por el gobernador republicano Greg Abbott y por sus propuestas para fortalecer la educación pública.
Según The Texas Tribune, Hinojosa también cuestionó la influencia de las grandes corporaciones y los multimillonarios en las decisiones del gobierno estatal.