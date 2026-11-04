Aplastante victoria de Gina Hinojosa en Texas expulsa a gobernador de fuerte estado republicano

La demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas este martes 3 de noviembre, durante las elecciones de medio periodo de Estados Unidos, según las proyecciones de los medios estadounidenses. Esta es otra derrota sin paliativos para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.

La hispana se impuso ante el gobernador saliente Gregg Abbott, según las cadenas CNN y NBC.

Al 68% del escrutinio de los votos, Hinojosa suma más de cuatro millones de votos (57%), sobre los casi tres millones de Abbott (42%), según AP.

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