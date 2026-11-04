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El Mundo

Aplastante victoria de Gina Hinojosa en Texas expulsa a gobernador de fuerte estado republicano

Tras el escrutinio del 68% de los votos, Hinojosa será la primera mujer hispana en ser gobernadora de Texas

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, saluda a sus simpatizantes mientras abandona el escenario durante un acto de campaña en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, el 29 de octubre de 2026, en Dallas, Texas.
La demócrata y gobernadora de Texas, Gina Hinojosa. CHIP SOMODEVILLA
Sofía Sánchez Ramírez

La demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora de Texas este martes 3 de noviembre, durante las elecciones de medio periodo de Estados Unidos, según las proyecciones de los medios estadounidenses. Esta es otra derrota sin paliativos para los republicanos en uno de sus bastiones políticos.

La hispana se impuso ante el gobernador saliente Gregg Abbott, según las cadenas CNN y NBC.

Al 68% del escrutinio de los votos, Hinojosa suma más de cuatro millones de votos (57%), sobre los casi tres millones de Abbott (42%), según AP.