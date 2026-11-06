Ola de amenazas de bomba llega a sedes de medios de comunicación en Irlanda

Dublín. Varios medios de comunicación irlandeses informaron el viernes que tuvieron que evacuar a sus empleados después de recibir amenazas de bomba en sus redacciones.

Las autoridades irlandesas señalaron que expertos en seguridad y ciberseguridad estaban trabajando para abordar la situación.

Estas amanezas constituyen el último episodio de una serie de alertas registradas en toda Europa, que han afectado principalmente a vuelos y aerolíneas europeas.

“Todavía no sabemos si hay una persona detrás de esta operación o si se trata de algún tipo de acción coordinada”, declaró el viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, a la emisora de radio Cork 96FM.

Harris calificó la situación de “grave y en constante evolución”.

El vice primer ministro añadió que “las fuerzas de seguridad y expertos en ciberseguridad se están tomando este asunto muy en serio”.

La policía acudió a la sede de RTÉ, la radiotelevisión pública irlandesa, en Dublín, donde se desplegaron agentes armados.

“Los edificios de RTÉ han sido evacuados tras recibirse una amenaza de bomba”, anunció la cadena en su página web.

Según informaciones publicadas por los medios, también fueron evacuados los empleados de las oficinas del periódico Irish Independent, de las emisoras de radio Newstalk y Today FM, y de la cadena de televisión Virgin Media.

La presentadora de Newstalk, Claire Byrne, explicó, tras regresar a antena, que se había aconsejado al personal de la emisora que abandonara el edificio después de recibir “un mensaje”.

“Nos han comunicado que podíamos regresar al edificio y que la alerta había sido una falsa alarma”, añadió.

El jueves se registraron amenazas contra cerca de 30 vuelos de pasajeros en toda Europa, lo que obligó a algunos aviones a realizar aterrizajes no programados.

Por el momento, nadie ha reivindicado la autoría de estas amenazas, que se producen justo antes de dos jornadas de reuniones de alto nivel de la Unión Europea previstas para la próxima semana en Dublín.