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El Mundo

Ola de amenazas de bomba llega a sedes de medios de comunicación en Irlanda

Cadenas públicas y privadas fueron blanco de incidente este viernes en coyuntura de alertas recientes en otras partes de Europa

Detalle del arco de ingreso al complejo de instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa, en Dublín. Esta cadena también fue amenazada este 6 de noviembre.
Detalle del arco de ingreso al complejo de instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa, en Dublín. Esta cadena también fue amenazada este 6 de noviembre. DDORAN
AFP