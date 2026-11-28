Al menos nueve muertos y 28 heridos dejó este sábado un accidente en una carretera en el norte de Honduras, luego de que un autobús chocara con otro automotor y cayera a una hondonada, informaron los socorristas.

El siniestro se registró en el departamento de Comayagua, a unos 90 kilómetros de la capital Tegucigalpa, precisó a la AFP el capitán del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Josue García.

Las primeras hipótesis apuntan a que el accidente se produjo tras una colisión entre los dos vehículos, lo que provocó que el conductor del autobús perdiera el control, se saliera de la carretera y se precipitara a una hondonada.

“Lamentablemente nueve personas perdieron la vida como consecuencia de este trágico suceso” y otras 28 personas resultaron heridas, puntualizó.