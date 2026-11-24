Las acciones de Nvidia que podría tener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habrían aumentado su valor hasta en $15 millones el lunes, después de que los títulos de la empresa tecnológica subieran más de un 30% tras el anuncio del regreso de Jensen Huang como director ejecutivo, reporta el Financial Times.

El cálculo del periódico británico se basa en las declaraciones financieras de Trump presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos.

El documento más reciente, entregado el 5 de noviembre, registra sus inversiones hasta el 30 de setiembre y permite estimar que pudo haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia.

Trump junto a Jensen Huang en la Casa Blanca. (JIM WATSON/AFP)

Sin embargo, los informes no detallan las cantidades exactas de acciones compradas o vendidas, sino que presentan rangos amplios. Por eso, según el Financial Times, la ganancia estimada depende de los supuestos utilizados: si Trump hubiera mantenido el máximo posible de acciones, el aumento de valor habría alcanzado los $15 millones.

En el escenario más conservador, con una tenencia de 32.000 acciones, la ganancia habría sido de unos $1,3 millones.

Las declaraciones tampoco permiten determinar si el mandatario compró o vendió títulos durante octubre y noviembre, por lo que no confirman cuántas acciones tenía al momento del repunte bursátil.

Trump afirmó el lunes que intervino en la decisión de restituir a Huang. “Hablé con ellos, digámoslo así”, declaró a CNBC. “Y los convencí. Yo hice el trato”, añadió.

Este lunes, los legisladores demócratas acusaron al presidente de “comprometer la seguridad de Estados Unidos”, e incluso de enriquecerse, al presionar el regreso de Jensen Huang a la dirección del gigante de los semiconductores Nvidia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 29 de septiembre de 2026. (KENT NISHIMURA/AFP)

¿Influencia presidencial?

La junta directiva de Nvidia confirmó que recibió aportes de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. Según la empresa, a partir de esas conversaciones, consideró que el regreso de Huang no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Tras el anuncio, Trump escribió en su red social que el país necesitaba el liderazgo de Huang para garantizar el éxito de Nvidia y la prosperidad de la economía estadounidense.

El repunte ocurrió después de varias semanas de caída en el valor de las acciones de la compañía, afectadas por las controversias alrededor de Huang y las dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial.

Según el Financial Times, si Trump hubiera mantenido la cantidad máxima estimada de títulos, su inversión habría perdido unos $42 millones desde el máximo anterior al alza del lunes.

El senador demócrata por Arizona Ruben Gallego pidió investigar las operaciones bursátiles realizadas antes del anuncio. “Necesitamos investigar qué posiciones en acciones se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia”, escribió en redes sociales.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios del Financial Times sobre el tema.