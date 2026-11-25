Colombia llegó al décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016, en medio de una nueva escalada de violencia. El lunes, un carro bomba explotó frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y dejó 23 personas heridas. Un día después, hombres armados tomaron un supermercado en Cartagena y retienen a trabajadores y clientes tras un intento fallido de asalto a un vehículo blindado.

Aunque ambos episodios aumentaron la preocupación por la seguridad, no responden necesariamente a una misma dinámica: el atentado de Villavicencio se atribuye a disidencias de las FARC; la toma de rehenes, según las primeras investigaciones, comenzó como un intento de robo.

¿Qué explica, entonces, el repunte de la violencia?

¿Qué ocurrió en el Meta y quién estaría detrás?

La explosión del vehículo ocurrió frente a la sede de la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. La detonación dañó edificios y comercios de los alrededores y dejó 23 heridos, según el balance difundido por las autoridades y recogido por Associated Press.

El presidente Abelardo de la Espriella atribuyó el atentado a disidentes de las antiguas FARC vinculados con Ómar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina. Pardo firmó el acuerdo de paz de 2016, pero volvió a las armas y fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2023, informó El País.

No obstante, las autoridades mantenían abierta la investigación y ningún grupo había reivindicado el ataque, según Reuters.

Un coche bomba estalló en el centro de Villavicencio a última hora del 23 de noviembre de 2026, destruyendo la fachada de una sede del gobierno regional. (MARIO TORO/AFP)

¿La toma de rehenes en Cartagena forma parte de la misma ola?

No hay evidencia de que esté relacionada con las disidencias guerrilleras. De acuerdo con AFP y la información de medios colombianos, los hombres armados intentaron interceptar un vehículo blindado que transportaba dinero desde un centro comercial. Tras la respuesta policial, se refugiaron en un supermercado de la cadena Éxito y retuvieron a unas 30 personas.

Diez rehenes habían sido liberados y al menos 20 permanecían dentro del establecimiento en el último balance de AFP. Las autoridades desplegaron unidades especiales para resolver la situación.

De este modo, la toma de rehenes corresponde, según la información disponible, a una operación criminal que derivó en una crisis de seguridad. El atentado en Villavicencio, en cambio, se inscribe en la confrontación entre el Estado y estructuras armadas que disputan territorios y economías ilegales.

Almacén donde asaltantes retienen a rehenes en Cartagena, Colombia. (Redes sociales/El Tiempo / Colombia / GDA)

¿Por qué persiste la violencia diez años después del acuerdo de paz?

El pacto de 2016 permitió la desmovilización de unos 13.000 combatientes de las FARC y redujo la confrontación en numerosas zonas rurales. Sin embargo, no todos los territorios quedaron bajo control efectivo del Estado.

Human Rights Watch (HRW) explica que varios grupos armados ampliaron su presencia en regiones donde persisten economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilícita y la deforestación. Entre ellos figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

La salida de las FARC dejó espacios que otras organizaciones buscaron ocupar. En vez de un conflicto entre dos grandes contendientes, Colombia enfrenta ahora una disputa fragmentada entre grupos con diferentes mandos, alianzas y fuentes de financiación.

La implementación incompleta del acuerdo también pesa. Las reformas rurales, la sustitución de cultivos de coca y las garantías para la reincorporación de excombatientes avanzaron con dificultades. Según HRW, más de 137.000 personas quedaron confinadas en sus comunidades entre enero y agosto de 2025 por amenazas, combates y otras acciones de grupos armados.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una rueda de prensa después de una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta, Colombia, el 25 de septiembre de 2026. (MARCO PERDOMO/AFP)

¿Qué cambió con el nuevo gobierno?

El presidente Abelardo de la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, reforzó las operaciones militares y los bombardeos contra organizaciones armadas y redes criminales. La ofensiva busca debilitar sus mandos y recuperar territorios.

Pero la presión militar también ha coincidido con respuestas de los grupos ilegales mediante ataques con explosivos y drones contra instalaciones policiales y militares. Associated Press documentó esta dinámica en los últimos meses. Un día antes del atentado en Villavicencio, el ELN atacó con drones un comando policial en Cúcuta.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, explicó a El Comercio que las organizaciones armadas evitan enfrentamientos directos con las fuerzas estatales y recurren a acciones asimétricas, como drones y explosivos improvisados. “Lo que a estos no les interesa realmente es confrontar al Estado porque es muy costoso”, señaló.

La analista advirtió que la presión militar debe acompañarse de presencia institucional. El desafío, dijo, consiste en reemplazar la autoridad que ejercen los grupos criminales por instituciones estatales capaces de proteger a las comunidades y ofrecer alternativas.

El letrero de un restaurante entre los escombros tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. (MARIO TORO/AFP)

¿Fracasó el acuerdo de paz?

Los ataques reavivaron el debate político sobre el pacto de 2016, pero no demuestran por sí solos que el proceso haya fracasado. El País recordó que más del 85% de los antiguos combatientes de las FARC no volvió a las armas.

El problema es que la desmovilización de un grupo de la guerrilla no elimina automáticamente las economías ilegales, las disputas por el territorio ni la ausencia de servicios estatales en regiones históricamente abandonadas.

La violencia actual combina, por tanto, los rezagos de un conflicto que no terminó de resolverse, la expansión de organizaciones criminales y la respuesta de estas a la ofensiva del Estado. ¿Es reversible la ola actual? Dependerá de las decisiones muy próximas del nuevo gobierno.