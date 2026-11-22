La cédula digital de Costa Rica ya forma parte de los procesos de adaptación de bancos, instituciones públicas y empresas privadas que buscan verificar la identidad de las personas mediante este documento electrónico.

Entre las entidades que figuran en el registro del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se encuentran la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular.

También aparecen el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central y distintas entidades financieras y cooperativas.

Xenia Guerrero, directora de Estrategia Tecnológica del TSE, explicó que algunas instituciones solicitaron una prórroga para adaptar sus procedimientos y recibir la cédula digital.

De acuerdo con la funcionaria, una de las principales dificultades era que las entidades no podían exigir a sus empleados utilizar teléfonos celulares personales para verificar las cédulas digitales, mientras que otras tampoco contaban con recursos para adquirir dispositivos destinados a las ventanillas de atención.

Ante esa situación, el Tribunal desarrolló un nuevo verificador para computadoras con sistema operativo Windows, que permite comprobar la identidad digital sin necesidad de utilizar un teléfono celular.

Según los datos suministrados por el TSE, 41 entidades se encuentran en distintas etapas de incorporación del mecanismo, por lo que se supone deberían de aceptar la identidad digital. Sin embargo, el plazo de adaptación vence el 1.º de enero del 2027.

¿Qué pasa si una institución no acepta la cédula digital?

La Identidad Digital Costarricense tiene la misma validez legal que la cédula física.

El reglamento establece que, cuando una persona presenta su IDC para realizar un trámite o solicitar un servicio, la entidad debe aceptarla sin exigir adicionalmente el documento físico.

Guerrero indicó que, si una institución se niega a recibirla, el ciudadano puede presentar una queja ante la propia entidad.

También explicó que la cédula digital puede utilizarse para identificarse ante un oficial de policía. De hecho, aseguró que el Ministerio de Seguridad Pública fue una de las instituciones que solicitaron más tiempo para implementar este mecanismo.

Los verificadores están disponibles para dispositivos Android, iOS y computadoras con Windows. Las instituciones públicas y empresas privadas interesadas en obtener la licencia deben comunicarse con el TSE mediante el correo comercializacion@tse.go.cr

Sitio web de la cédula virtual del TSE (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Cómo obtener la cédula digital?

La IDC tiene un costo de ¢2.600 y una vigencia de cuatro años. Las personas adultas mayores están exentas del pago.

Para solicitarla, es necesario tener una cédula física vigente, disponer de un teléfono celular y no mantener documentos de identidad pendientes de retiro.

El trámite comienza en la plataforma oficial del TSE, disponible las 24 horas. Allí, el solicitante debe ingresar su número de cédula, completar una verificación de seguridad y registrar un correo electrónico válido.

Posteriormente, debe realizar el pago y descargar la aplicación IDC-Ciudadano, disponible en App Store y Google Play.

La identidad digital se vincula al dispositivo mediante reconocimiento facial, datos biométricos y un código PIN personal.

Quienes solicitan su cédula por primera vez deben obtener primero el documento físico antes de tramitar la versión digital.

Más de 107.000 personas ya tienen cédula digital

Entre el 9 de setiembre del 2025 y el 1.º de noviembre del 2026, más de 107.000 costarricenses habilitaron su Identidad Digital Costarricense, según los datos proporcionados por el TSE.

Un desglose con corte al 6 de octubre del 2026 registraba 103.027 personas con este documento. De ellas, 69.409 tenían entre 18 y 41 años; 28.833, entre 42 y 64 años; 4.646, entre 65 y 83 años; y 139 tenían 84 años o más.

El TSE informó, además, que ha recaudado ¢296,4 millones por la emisión de la identidad digital, con datos al 6 de octubre.

La institución señaló que, hasta el momento de su respuesta, no tenía conocimiento de casos de fraude, suplantación de identidad o intentos de manipulación relacionados con este documento.