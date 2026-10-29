Wall Street cierra a la baja, lastrada por la caída de Alphabet

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este jueves 29 de octubre, lastrada por los resultados decepcionantes de Alphabet (Google), que reavivaron las preocupaciones sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA).

El tecnológico Nasdaq perdió un 1,38%, el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,30% y el Dow Jones retrocedió un 0,25%.

“Es evidente que este mes ha sido especialmente duro para los inversores que apuestan por la IA”, explicó a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

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