Unión Europea impone aranceles de hasta 27,9% a importaciones de acero de cinco países

La Comisión Europea impuso aranceles de hasta el 27,9% a las importaciones de determinados productos de acero laminado en frío procedentes de India, Japón, Taiwán, Turquía y Vietnam.

La medida busca proteger a los fabricantes europeos tras determinar que esos materiales se comercializaban en el mercado comunitario a precios inferiores a los considerados normales, una práctica conocida como dumping .

La decisión afecta a un sector que emplea a más de 8.600 personas en 12 Estados miembros y cuyo mercado alcanza los $25.542 millones en la Unión Europea (UE), según datos de la Comisión. Las importaciones de este tipo de acero, utilizado ampliamente en la industria manufacturera, representan $1.954 millones.

Los gravámenes varían según el país de origen. Para India se estableció una tasa del 9,5%; para Japón, del 27,9%; y para Vietnam, del 16%. En el caso de Taiwán, los aranceles oscilan entre el 20,7% y el 27%, mientras que para Turquía se ubican entre el 3% y el 7,8%.

La Comisión Europea determinó que ciertos productos de acero se vendían a precios inferiores a los considerados normales y decidió imponer aranceles. (Christian Lambiotte)

Una investigación del mercado

La investigación también identificó “situaciones particulares de mercado” en India y Taiwán, donde se detectaron distorsiones que impedían comparar adecuadamente los precios internos con los de exportación para determinar si existían prácticas de dumping .

En India, las autoridades europeas encontraron que ciertas medidas gubernamentales influían en el precio del mineral de hierro, una de las materias primas utilizadas para fabricar este tipo de acero.

En Taiwán, por su parte, el exceso de capacidad productiva de China impulsó las compras de acero chino, lo que presionó a la baja los precios internos y redujo la rentabilidad de la industria local.

Para considerar estas distorsiones, Bruselas recurrió a disposiciones de la normativa antidumping europea que permiten utilizar un valor de referencia alternativo cuando las condiciones del país de origen impiden emplear sus precios internos para determinar si las exportaciones se venden por debajo de su valor normal.

La Comisión destacó que es la primera vez que constata este tipo de circunstancias en una investigación antidumping y calificó el precedente de “importancia sistémica” para la defensa comercial de la UE, más allá de los productos y sectores involucrados.

El Ejecutivo comunitario sostuvo que el procedimiento demuestra su capacidad para desarrollar soluciones “creíbles, basadas en pruebas e innovadoras” frente a las prácticas que distorsionan el comercio internacional y adoptar medidas para proteger a la industria europea.