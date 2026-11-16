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Economía

Unión Europea impone aranceles de hasta 27,9% a importaciones de acero de cinco países

La Comisión Europea busca proteger a los fabricantes del bloque frente a importaciones de acero que considera objeto de competencia desleal

Trabajador manipulando barras de acero en un almacén industrial bajo cielo despejado, con maquinaria de carga en el fondo.
Los aranceles al acero varían según el país de origen y alcanzan el 27,9% para Japón. La UE busca proteger a su industria siderúrgica. -
Europa Press