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Economía

UNA abre concursos de empleo con salarios globales entre ¢502.000 y ¢1,3 millones: así puede postularse

Conozca qué perfil exige cada una de las seis plazas disponibles y las sedes universitarias donde se ubican

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL FACHADA CAMPUS HEREDIA
La UNA abrió concursos externos con salarios globales entre ¢502.357 y ¢1,3 millones. La inscripción digital cierra el 6 de noviembre. Cortesía UNA
Marianela Arias Vilchez

La Universidad Nacional (UNA) abrió concursos externos de empleo para contratar personal en áreas operativas, administrativas, técnicas y profesionales especializadas.

Las plazas disponibles ofrecen salarios globales mensuales de hasta ¢1.309.941,28 en jornadas completas.

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UNA ofrece salarios globales entre ¢502.000 y ¢1,3 millones. (Cortesía /UNA)