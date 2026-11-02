UNA abre concursos de empleo con salarios globales entre ¢502.000 y ¢1,3 millones: así puede postularse

La Universidad Nacional (UNA) abrió concursos externos de empleo para contratar personal en áreas operativas, administrativas, técnicas y profesionales especializadas.

Las plazas disponibles ofrecen salarios globales mensuales de hasta ¢1.309.941,28 en jornadas completas.

UNA ofrece salarios globales entre ¢502.000 y ¢1,3 millones. (Cortesía /UNA)

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