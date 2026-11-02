UNA abre concursos de empleo con salarios globales entre ¢502.000 y ¢1,3 millones: así puede postularse

La Universidad Nacional (UNA) abrió concursos externos de empleo para contratar personal en áreas operativas, administrativas, técnicas y profesionales especializadas.
Las plazas disponibles ofrecen salarios globales mensuales de hasta ¢1.309.941,28 en jornadas completas.
El trámite de postulación se gestiona de forma digital mediante el formulario institucional de Oferta de Servicio Concurso Externo de la universidad.
Los requisitos varían según el cargo convocado e incluyen desde noveno año de secundaria aprobado hasta licenciaturas universitarias con incorporación profesional activa, además de experiencia laboral comprobable y capacitaciones certificadas.
El detalle de cada concurso y sus requerimientos específicos se desglosa a continuación:
Administrador o administradora de proveeduría aduanas-contratación administrativa
- Clasificación del puesto: Profesional analista en proveeduría.
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez o Campus Alajuela.
- Salario global: ¢1.309.941,28 al mes por jornada completa.
- Nivel académico: Bachillerato en educación media y licenciatura universitaria en carreras atinentes al perfil del puesto.
- Experiencia requerida: Mínimo dos años en trámites de nacionalización y exportación de mercancías, labores de agente aduanero (artículo 33 de la Ley General de Aduanas) o auxiliar aduanero (artículos 28 y 29).
- Condiciones legales y técnicas: Incorporación activa y al día en el colegio profesional respectivo, licencia de conducir B1 al día y rendición previa de caución conforme a la Ley N.° 8131 (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos) y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Capacitación complementaria en administración general, análisis administrativo, legislación nacional e internacional, estadística, ofimática y comunicación.
Asesor o asesora lingüística
- Clasificación del puesto: Profesional ejecutivo en servicio de publicaciones e impresiones.
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez o Campus Alajuela.
- Salario global: ¢1.139.080,03 mensuales en jornada completa.
- Nivel académico: Bachillerato en educación media y licenciatura universitaria en la especialidad de Filología o Lingüística.
- Experiencia requerida: Mínimo dos años en aplicación de la norma culta a textos oficiales (actas, dictámenes, reglamentos), corrección gramatical, léxica, ortográfica y sintáctica, asesoría a órganos colegiados, revisión de lenguaje inclusivo e impartición de capacitaciones lingüísticas.
- Condiciones legales y técnicas: Incorporación activa y al día en el colegio profesional respectivo y cursos de capacitación en Filología y Comunicación.
Técnico o técnica de archivo
- Clasificación del puesto: Técnico especializado en servicios generales.
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez o Campus Alajuela.
- Salario global: ¢719.541,38 por mes en jornada completa.
- Nivel académico: Bachillerato en educación media y certificación de 60 a 90 créditos universitarios en materias afines al cargo.
- Experiencia requerida: Mínimo un año en actualización de sistemas de clasificación documental, procesos de valoración, eliminación y transferencia documental, gestión de registros archivísticos y atención de consultas de archivo.
- Condiciones técnicas: Capacitación certificada en legislación nacional e internacional, organización del trabajo y comunicación.
Oficial de seguridad
- Clasificación del puesto: Gestión operativa auxiliar en servicios generales.
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez o Campus Alajuela.
- Salario global: ¢676.511,20 mensuales por jornada completa (disponibilidad de nombramientos en jornadas de 10, 20, 30 o 40 horas por semana).
- Nivel académico: Título de bachillerato en educación media (secundaria completa).
- Experiencia requerida: Mínimo seis meses en tareas de custodia de bienes e inmuebles, seguridad de personas y operación o monitoreo de sistemas de seguridad.
- Condiciones legales y técnicas: Licencia de conducir tipo A-2 vigente y permiso de portación de armas de fuego al día emitido por el Ministerio de Seguridad Pública (o, en su defecto, curso teórico-práctico, registro de huellas dactilares y examen psicológico de idoneidad mental vigentes en el sistema Controlpas). Capacitación en seguridad, vigilancia y monitoreo, comunicación y salud laboral.
Asistente de contaduría
- Clasificación del puesto: Técnico asistencial en financiero contable.
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez o Campus Alajuela.
- Salario global: ¢640.213,53 por mes en jornada completa.
- Nivel académico: Bachillerato en educación media más certificación de 32 créditos universitarios o título de técnico medio en especialidades afines.
- Experiencia requerida: Mínimo un año en registros contables, gestión básica de pagos (planillas, transferencias), ejecución presupuestaria y atención a clientes internos y externos en el área contable.
- Condiciones legales y técnicas: Puesto sujeto a rendición de caución según la Ley N.° 8131, con formación complementaria en finanzas, ofimática y comunicación.
Conserje
- Clasificación del puesto: Gestión operativa básico en servicios generales.
- Sede: Campus Omar Dengo o Campus Alajuela.
- Salario global: ¢502.357,50 al mes en jornada completa (posibilidad de nombramientos de 10, 20, 30 o 40 horas semanales).
- Nivel académico: Título de tercer año de secundaria aprobado (noveno año).
- Experiencia requerida: Mínimo seis meses en labores de limpieza, orden, aseo, higiene y seguridad sanitaria en instalaciones (se reconoce trayectoria en empresas privadas, instituciones públicas o trabajo doméstico comprobado mediante declaración jurada ante notario).
- Condiciones técnicas: Cursos certificados en aseo, higiene y limpieza, etiqueta y protocolo, comunicación y salud laboral.
¿Cómo participar?
El periodo para registrar solicitudes comenzó el lunes 2 de noviembre del 2026 y concluirá el viernes 6 de noviembre del 2026 a las 5 p. m.
La institución no recibirá documentos de manera extemporánea.
Para gestionar la postulación, los aspirantes deben ingresar al formulario digital de Oferta de Servicio Concurso Externo dispuesto por la universidad e incluir una cuenta de correo electrónico de uso personal con dominio @gmail.com, la cual servirá como canal oficial para todas las notificaciones del proceso.
Puede leer más detalles sobre los puestos acá.