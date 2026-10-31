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Economía

Competencia Perfecta: Acuerdo Transpacífico, otra señal preocupante

La credibilidad es el único insumo que una economía pequeña no puede importar; y, a diferencia del arancel, una vez perdida no tiene plazo de desgravación

El Acuerdo Transpacífico es señalado por exjerarcas como una herramienta para diversificar los mercados de Costa Rica, pero la revisión anunciada por Laura Fernández abre interrogantes sobre el proceso de adhesión y sus próximos pasos.
Costa Rica concluyó en mayo negociaciones de adhesión al CPTPP tras casi cuatro años. Pero la presidenta Laura Fernández decidió archivar el Acuerdo Transpacífico. Fotocomposición en Canva/Archivo LN y Shutterstock
José Luis Arce

El 28 de octubre la presidenta Laura Fernández ordenó archivar la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y destituyó a la ministra de Comercio Exterior.

Cuatro años de negociación, más de un centenar de encuentros de alto nivel y, en mayo pasado — a pocos días de terminar la administración anterior —, un presidente Chaves exultante congratulándose del cierre de la negociación terminaron en un mensaje de tres minutos.

La razón invocada fue el secreto. Es un argumento curioso en boca de quien integró el gabinete que autorizó y condujo esa negociación, y con un ministro de la Presidencia que, dos días antes de dejar el poder, la calificó de noticia extraordinaria.