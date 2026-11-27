El tipo de cambio del colón frente al dólar volvió a marcar un nuevo mínimo histórico. Este viernes continuó por debajo de los ¢444 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), pero más bajo que al cierre de la semana anterior.

El precio de la divisa cerró en ¢443,41 , lo que representa una disminución de ¢0,56 respecto a los ¢443,97 del día viernes 20 de noviembre.

El nivel del precio del dólar de este viernes 27 de noviembre es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

Durante la jornada de este viernes se registraron 237 transacciones, la mayor cantidad registrada durante esta semana. El total negociado este día fue $51,77 millones, dato menor a los $83,4 millones del viernes pasado logrados en 204 movimientos.

El tipo de cambio del dólar registra una reducción de ¢53,66 durante 2026 hasta el 27 de noviembre, de acuerdo con los registros del Banco Central de Costa Rica. (Shutterstock/Imagen)

En esta semana, el precio de la divisa registró otro mínimo histórico. El lunes 23 de noviembre cerró en ¢443,55.

Además, el jueves 25 de noviembre cerró en ¢443,79 que es un valor inferior al registrado el pasado viernes.

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