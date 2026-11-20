El tipo de cambio del colón frente al dólar continuó su tendencia a la baja. Este viernes se colocó en un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por debajo de los ¢444 .

El precio de la divisa cerró en ¢443,97 , lo que representa una disminución de ¢2,13 respecto a los ¢446,10 del día viernes 13 de noviembre.

El nivel del precio del dólar de este viernes 20 de noviembre es el más bajo registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007 .

Durante la jornada de este viernes se registraron 204 transacciones por un total de $83,4 millones, dato superior a los $49,3 millones del viernes pasado logrados en 228 movimientos.

Esta es la tercera sesión consecutiva con el precio a la baja. Desde el miércoles 18 de noviembre el precio del dólar ha establecido mínimos históricos en el Monex de acuerdo con los datos del Central.

El precio mínimo registrado en esta jornada fue de ¢443,40 por dólar y el máximo fue de ¢444,50.

Durante 2026 el tipo de cambio del dólar se ha reducido ¢53, con datos del Monex al 20 de noviembre. (Shutterstock/Shutterstock)

Banco Central intervino

Este viernes el BCCR intervino nuevamente en el Monex a fin de evitar una caída más pronunciada de la divisa. La institución adquirió $39,65 millones en las llamadas operaciones de estabilización.

Además, el Banco Central adquirió $24,91 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Adriana Rodríguez, economista y consultora en mercados financieros, explicó que el colón se ha fortalecido en 3,3% desde el cierre de setiembre a la fecha, lo que equivale a ¢15 de caída en el precio del dólar, un movimiento contrario al fortalecimiento que ha tenido la divisa en los mercados internacionales en el mismo período.

“El movimiento tan material es determinado predominantemente por nuestro mercado de divisas, donde los flujos de la temporada de turismo, las estacionalidades operativas mensuales ya conocidas y los pagos extraordinarios de fin de año se unen para aumentar los superávits de divisas en el mercado, donde la única contraparte significativa que participa del mercado Monex con la postura opuesta, o sea comprando, es el BCCR”, indicó la especialista.

Sin embargo, Rodríguez señaló que el problema es que cada oleada de dólares termina afectando permanentemente el precio del dólar, al no haber escenarios o periodos de alta convergencia de necesidades de compra de divisas que equilibren, corrijan u operan en la dirección contraria.

A las 1:38 p.m. de este viernes el precio de venta la divisa se ofertaba entre ¢448 y ¢450 en los tres bancos públicos, mientras que en algunos bancos privados se ofrecía entre ¢448 y ¢452.