Madrid, España. El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla tiene previsto invertir $3.298 millones en la ampliación de su fábrica cerca de Berlín, lo que incluye la construcción de una nueva nave para producir sus futuros taxis autónomos, según informó la empresa este lunes.

El edificio tendría capacidad para fabricar hasta un millón de Cybercabs, diseñados para transportar pasajeros sin conductor. Tesla no especificó el periodo en el que espera alcanzar esa cifra de producción.

“ Con esto, estamos sentando las bases para la fábrica de Tesla más avanzada tecnológicamente del mundo aquí, en Grünheide ”, explicó la compañía, en referencia a la localidad alemana donde se encuentra la planta.

La nueva nave de Tesla en Grünheide tendrá capacidad para fabricar hasta un millón de Cybercabs, vehículos diseñados para transportar pasajeros sin conductor. (Imagen con fines ilustrativos) (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Está previsto que las obras comiencen en el primer semestre del 2027 y que la producción arranque en 2029. Tesla indicó que contratará a varios cientos de empleados más para llevar a cabo la ampliación.

La empresa tiene previsto presentar una solicitud de licencia para construir la nueva nave antes de que finalice este año. La inversión de $3.298 millones también cubrirá los edificios auxiliares y una planta adicional de tratamiento de aguas residuales.