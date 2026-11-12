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Economía

Solix abre centro de servicios de inteligencia artificial en Costa Rica

El centro, ubicado en Momentum Pinares, atenderá proyectos internacionales y requerirá personal en áreas tecnológicas, gestión de datos, ventas, mercadeo y recursos humanos

en la imagen el logo de Solix y abajo Momentum Pinares
La firma estadounidense ofrecerá soluciones de inteligencia artificial y administración de datos desde Costa Rica, en Momentum Pinares. El comunicado no precisa el monto de la inversión ni la fecha exacta de inicio de operaciones. Solix y La Nación
Arianna Villalobos Solís