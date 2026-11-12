Solix abre centro de servicios de inteligencia artificial en Costa Rica

Solix Technologies Latam Inc., empresa global originaria de Estados Unidos, inicia operaciones en Costa Rica con un centro de servicios tecnológicos, mediante el cual proyecta generar hasta 30 puestos de trabajo para el 2027.

Según informó este jueves la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), la sede se ubica en la plaza comercial Momentum Pinares, en Curridabat. Desde allí, el equipo atenderá proyectos internacionales relacionados con inteligencia artificial, gestión y archivado de datos.

La compañía ofrecerá soluciones para administrar grandes volúmenes de información, optimizar el acceso a los datos y modernizar entornos tecnológicos. Su establecimiento, de acuerdo con la Promotora, forma parte de la estrategia de expansión regional.

La firma requerirá profesionales en tecnologías de la información, inteligencia artificial, arquitectura e ingeniería de datos. También contratará personal especializado en gestión y gobierno de datos, desarrollo e integración de soluciones tecnológicas, gestión de proyectos, análisis funcional y de negocio, ventas, mercadeo y recursos humanos.

Entre los requisitos, valorará el dominio del inglés y la experiencia en tecnologías de datos, soluciones empresariales, inteligencia artificial y entornos tecnológicos internacionales. Las personas interesadas podrán consultar las vacantes y sus requisitos en el perfil de LinkedIn de la empresa .

El comunicado no detalla el monto de la inversión prevista en el país ni la fecha exacta en que el centro alcanzaría su capacidad operativa en 2027.

El centro de Solix Technologies estará ubicado en Momentum Pinares.

Inversión en inteligencia artificial

La ministra interina de Comercio Exterior, Arianna Arce, afirmó que la decisión de la compañía reafirma la confianza en Costa Rica como destino de inversión en actividades vinculadas con la inteligencia artificial y la gestión de datos.

Por su parte, la gerente general de Procomer, Laura López, señaló que la llegada de Solix amplía las oportunidades de especialización y desarrollo profesional en el país. Añadió que el crecimiento de la firma también abre espacios para la participación de proveedores nacionales.

El representante de Solix Latam, Jorguen Alonso, indicó que la operación busca fortalecer la atención a clientes internacionales y brindar a sus colaboradores oportunidades de formación y participación en proyectos globales.

Según datos incluidos en el comunicado, el 40% de las empresas del sector de servicios en Costa Rica desarrolla funciones de analítica. Además, el 39% realiza tareas de transformación digital, el 34% de ingeniería, el 33% de excelencia operacional y otro 33% de ciberseguridad.

Solix prevé establecer relaciones comerciales con proveedores costarricenses de servicios legales, contables, de recursos humanos, tecnología y capacitación. La compañía eligió Curridabat por su accesibilidad, infraestructura, cercanía con zonas residenciales y empresariales, y facilidades para implementar un modelo de trabajo híbrido.