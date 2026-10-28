Snapchat va a juicio en Estados Unidos por primera vez en un caso de adicción a las redes entre jóvenes

La plataforma de mensajería Snapchat tendrá que defenderse por primera vez ante un jurado frente a acusaciones de adicción a las redes sociales entre los jóvenes, junto con Instagram (Meta), en un nuevo juicio iniciado este miércoles 28 de octubre en Los Ángeles.

En los últimos años se han presentado miles de demandas en juzgados locales, estatales y federales en todo Estados Unidos, con diversas acusaciones sobre supuestos daños a niños y adolescentes causados por las plataformas.

La selección de los jurados empezó el miércoles y se prevé que las vistas inicien el 4 de noviembre y vayan hasta mediados de diciembre. Snap, matriz de Snapchat, y Meta aún pueden optar por llegar a un acuerdo antes del veredicto.

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