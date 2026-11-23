La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) abrió concursos externos para conformar registros de elegibles en áreas médicas, técnicas y administrativas destinadas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Paz.
Las vacantes ofrecen salarios globales mensuales que alcanzan los ¢2.379.407.
El proceso de postulación se realiza de manera digital mediante el Registro de Oferentes de la entidad. Los puestos disponibles se distribuyen en las provincias de San José, Puntarenas y Alajuela.
Los requisitos académicos abarcan desde bachillerato en educación media y formación técnica hasta licenciatura universitaria, según el perfil del cargo.
En todos los casos se exige experiencia laboral comprobada y disponibilidad para viajar dentro del país.
Médico jefe de sección de departamento
- Institución: Ministerio de Salud.
- Ubicación: Jacó, cantón de Garabito, Puntarenas.
- Salario global: ¢2.379.407 mensuales.
- Jornada y horario: Tiempo completo en horario diurno.
- Requisito académico: Licenciatura o su equivalente en una carrera contemplada en la Formación Medicina.
- Experiencia requerida: Dos años en labores profesionales relacionadas con la especialidad, cargo o profesión objeto de la contratación, más dos años adicionales de experiencia en supervisión de personal profesional.
- Condiciones específicas: Disponibilidad para viajar dentro del país.
Asistente de salud de Servicio Civil 2
- Institución: Ministerio de Justicia y Paz.
- Especialidad: Emergencias médicas.
- Ubicación: Catedral, cantón Central de San José.
- Salario global: ¢712.452 mensuales.
- Jornada y horario: Tiempo completo en horario diurno.
- Requisito académico: Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a la especialidad, o bien bachillerato en educación media (o título equivalente) junto con un título de técnico o técnico medio en un área afín.
- Experiencia requerida: Dos años en labores relacionadas con la especialidad, el cargo o la educación técnica objeto de la contratación.
- Condiciones específicas: Disponibilidad para viajar dentro del país.
Oficinista de Servicio Civil 2
- Institución: Ministerio de Justicia y Paz.
- Especialidad: Gestión del almacenamiento.
- Ubicación: San Rafael, cantón Central de Alajuela.
- Salario global: ¢484.102 mensuales.
- Jornada y horario: Tiempo completo en horario diurno.
- Requisito académico: Bachillerato en educación media o título equivalente.
- Experiencia requerida: Dos años en labores relacionadas con la especialidad o el cargo.
- Condiciones específicas: Concurso reservado para personas afrodescendientes (se debe aportar declaración de autopercepción de pertenencia afrodescendiente) y disponibilidad para viajar dentro del país.
Postulación y plazo de cierre
Las personas interesadas deben revisar o inscribir su oferta de servicios digital en la base de datos del Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil, disponible en el sitio electrónico https://www.dgsc.go.cr/ro.html.
Las atinencias académicas específicas pueden consultarse en el Manual de Clases y Especialidades de la institución.
El periodo para registrar las postulaciones finaliza el jueves 26 de noviembre de 2026.