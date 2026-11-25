El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) fiscalizará este viernes 27 de noviembre los comercios físicos de la Gran Área Metropolitana y las plataformas digitales para verificar ofertas del Black Friday, donde los negocios infractores se exponen a multas de hasta ¢18,4 millones.

Los funcionarios de la institución, debidamente identificados, visitarán comercios de cadenas e independientes en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Durante las inspecciones, los equipos verificarán seis aspectos específicos en los puntos de venta:

⇒ Precio final: los comercios deben informar el monto total del producto o servicio con todos los impuestos incluidos.

⇒ Precios y beneficios: las etiquetas deben mostrar el precio anterior y el precio actual, o el beneficio que obtiene el comprador.

⇒ Cumplimiento de lo anunciado: las promociones publicitadas deben coincidir con las condiciones aplicadas en el local.

⇒ Medios de pago: los negocios deben aceptar cualquier medio de pago válido, incluidas las tarjetas de crédito o débito, bajo las condiciones anunciadas.

⇒ Vigencia y disponibilidad: los establecimientos deben respetar los plazos y la disponibilidad de los artículos ofertados.

⇒ Garantía: todo bien o servicio conserva su garantía de 30 días hábiles o el plazo mayor que informe el fabricante.

Cuando los inspectores detecten incumplimientos, solicitarán la corrección inmediata en el establecimiento. Si no ocurre el ajuste, dejarán constancia en un acta para que la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC) continúe el proceso administrativo.

El MEIC anunció que este viernes 27 de noviembre, día del 'Black Friday', efectuarán operativos de fiscalización para verificar que las ofertas y promociones sean claras, veraces y cumplan con la legislación. En la imagen, un funcionario del ministerio en una reciente visita a una tienda. (Cortesía MEIC/Cortesía MEIC)

Los comercios infractores se exponen a sanciones económicas por parte de la Comisión Nacional del Consumidor. Las multas oscilan entre ¢4.622.000 y ¢18.488.000.

De forma paralela, el ministerio revisará sitios web con carrito de compra y plataformas digitales para comprobar la información que reciben los usuarios en línea.

Como parte de las medidas previas, el MEIC impartió una capacitación sobre normativa de protección al consumidor y envió más de 2.000 comunicaciones a contactos comerciales para recordar sus deberes.

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el Decreto Ejecutivo N.° 37899-MEIC obligan a los comerciantes a entregar información en español antes de la compra. Las tiendas deben detallar las fechas de inicio y finalización de cada oferta.

Si un producto tiene unidades limitadas, el comercio debe especificar la cantidad exacta disponible y no puede usar frases como “hasta agotar existencias”. Las restricciones deben aparecer por escrito en un lugar visible y legible, sin recurrir a expresiones genéricas como “aplican restricciones”.

Para consultas u orientación sobre sus derechos, los consumidores tienen disponible la línea telefónica 800-CONSUMO (800-266-7866) y el asistente digital PACO te Asesora en el WhatsApp 6140-9657.