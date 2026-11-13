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Economía

Secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre alza de tasas: ‘No es algo que yo haría si estuviera en la Fed’

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pide a la Reserva Federal no subir demasiado las tasas por la crisis energética

Scott Bessent, candidato a secretario del Tesoro de Donald Trump, hablando en una audiencia del Senado sobre política económica y recortes fiscales.
Scott Bessent, pidió a la Reserva Federal cautela con las tasas de interés ante la crisis energética. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Europa Press