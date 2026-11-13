Secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre alza de tasas: ‘No es algo que yo haría si estuviera en la Fed’

Madrid. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró contrario a que la Reserva Federal (Fed) suba demasiado las tasas de interés en respuesta a las presiones sobre los precios derivados de la volatilidad de la energía.

El funcionario dijo que el banco central estadounidense “debería tener una mente abierta” y comprender que se trata de una crisis de suministro.

“No voy a decirle a la Reserva Federal qué hacer. Voy a decir que deberían tener una mente abierta”, comentó el responsable del Tesoro de EE. UU. UU, durante una entrevista con la cadena CNBC, recogida por Europa Press, en la que recordó el error del Banco Central Europeo (BCE) en 2008, cuando la entidad presidida entonces por Jean Claude Trichet subió las tasas de interés en respuesta al alza del crudo en plena crisis financiera global.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se reunirá el 8 y 9 de diciembre para decidir sobre la tasas de interés de referencia. (Shutterstock/Shutterstock)

“Uno de los mayores errores de todos los tiempos fue el del BCE en el verano de 2008, cuando el crudo se disparó a $147. El BCE entró en pánico y subió las tasas de interés durante la crisis financiera global”, recordó al afirmar que la Fed debería entender que se está produciendo una crisis de suministro energético.

Ante este panorama, y ​​después de los tres recortes de tasas de interés realizados por la institución monetaria estadounidense en este mismo periodo el año pasado, para Bessent llevar a cabo una reversión tan drástica de la política monetaria por una crisis de suministro energético “no es algo que yo haría si estuviera en la Reserva Federal, pero no estoy en la Reserva Federal”.

Asimismo, defendió la resiliencia de los mercados, con una fuerte demanda de los bonos del Tesoro de EE.UU. UU., al mismo tiempo que la economía “está muy fuerte”, registrando crecimiento del empleo tanto en pequeñas como en grandes empresas, lo que le hace confiar en que “la economía está en muy buena forma”. “No hay nada que me preocupe ahora mismo”, aseguró.

De este modo, advirtió acerca de los riesgos de subir demasiado las tasas durante una crisis de suministro energético, cuando la oferta está bajando y las cifras son muy volátiles, agregando que la semana que viene, probablemente, se pueda disponer de una cifra más estable, por lo que recomendó a la Fed “mirar hacia el futuro, no por el espejo retrovisor”.

Las declaraciones de Bessent llegan días después de que Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, se muestre partidario de subir la tasa de referencia en la reunión que el banco central estadounidense celebrará dentro de un mes, abriendo incluso la puerta a la posibilidad de un aumento de hasta 50 puntos básicos del precio del dinero si la inflación se mantiene en los niveles actuales.

Caso Megaspeed

Por otro lado, Bessent indicó que su Departamento, así como el Departamento de Guerra, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Estado apoyaron “durante meses” incluir en la lista de entidades restringidas a Megaspeed, la empresa tecnológica cliente de Nvidia salpicada por el reciente escándalo que ha acabado costando la dimisión de Jensen Huang, entre otros motivos por una relación con una empresa que estuvo vinculada a la firma con sede en Singapur y que presuntamente era un espía del Gobierno chino.

“Estuvieron a favor de incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas durante meses, pero el Departamento de Comercio tiene la potestad de decidir, junto con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS)”, señaló Bessent, agregando que habría que preguntarles a estas autoridades sobre sus procesos internos.

“Creo que tenemos todas las facultades necesarias, solo falta implementarlas”, refirió en una velada crítica al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Alice Huang, la mujer en el centro de la controversia de Nvidia a la que se acusa de espiar para China, estuvo relacionada con Megaspeed International, que ha dicho tomarse muy en serio sus obligaciones respecto del cumplimiento de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, subrayando que se trata de una prioridad fundamental para la empresa.

“Megaspeed ha cooperado con las inspecciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. y está dispuesta a cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental estadounidense relevante”, afirmó ayer James Tan Yong Pong, presidente y consejero delegado de Megaspeed International.

En este sentido, la compañía con sede en Singapur acogía con beneplácito el escrutinio gubernamental relevante y se comprometía a demostrar, mediante acciones concretas, que opera de manera responsable, transparente y de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables.

Asimismo, para reforzar aún más su compromiso con el cumplimiento, Megaspeed contrató “a un prestigioso bufete de abogados estadounidenses” para que dirija un censo exhaustivo de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verifique de forma independiente sus prácticas de cumplimiento con el control de exportaciones.