Salario mínimo de trabajadoras domésticas tendrá aumento de 5,88% en 2027: este es el desglose aprobado

La decisión se tomó por unanimidad y se suma al incremento general del 1,70% aprobado el miércoles 28 de octubre para los salarios mínimos del sector privado.
Con esta medida, el trabajo doméstico recibirá uno de los ajustes diferenciados para el próximo año. El objetivo es reducir la brecha salarial entre esta ocupación y las demás categorías establecidas en el decreto de salarios mínimos.
El acuerdo acogió la propuesta presentada el 26 de octubre por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, en representación del Gobierno.
Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la iniciativa busca acelerar la reducción de las diferencias salariales y mejorar el valor real de los ingresos de quienes realizan labores domésticas.
¿Cuánto aumentarán los salarios mínimos del sector privado en el 2027?
El incremento para el trabajo doméstico supera el ajuste general del 1,70% que recibirán los trabajadores del sector privado a partir del próximo año.
El acuerdo también contempla un aumento diferenciado para los trabajadores con formación de técnico medio en Educación Diversificada, cuyo ajuste total será del 2,58%.
De acuerdo con el MTSS los montos adicionales mensuales para una jornada completa serán los siguientes:
Trabajador no calificado: ¢6.342,57 mensuales.
Trabajador calificado: ¢7.135,85 mensuales.
Bachiller universitario: ¢11.289,33 mensuales.
Técnico medio en Educación Diversificada: ¢12.931,56 mensuales.
¿Cuándo entra en vigor el nuevo salario mínimo?
El aumento del 5,88% para el trabajo doméstico será obligatorio a partir del 1.º de enero del 2027, una vez publicado el decreto ejecutivo correspondiente en el diario oficial La Gaceta.
Los patronos deberán aplicar el nuevo salario mínimo a partir de esa fecha, conforme a las disposiciones del decreto.