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Economía

Salario mínimo de trabajadoras domésticas tendrá aumento de 5,88% en 2027: este es el desglose aprobado

El Consejo Nacional de Salarios aprobó un incremento diferenciado para el trabajo doméstico, que busca reducir la brecha salarial con otras ocupaciones

En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
El salario mínimo de las personas trabajadoras domésticas aumentará un 5,88% a partir del 1.º de enero de 2027, según el acuerdo del Consejo Nacional de Salarios. Canva
Silvia Ureña Corrales

El salario mínimo de las personas trabajadoras domésticas en Costa Rica aumentará un 5,88% a partir del 1.º de enero del 2027, luego de que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobara este lunes 2 de noviembre un ajuste adicional del 4,18% para este sector.

La decisión se tomó por unanimidad y se suma al incremento general del 1,70% aprobado el miércoles 28 de octubre para los salarios mínimos del sector privado.

Con esta medida, el trabajo doméstico recibirá uno de los ajustes diferenciados para el próximo año. El objetivo es reducir la brecha salarial entre esta ocupación y las demás categorías establecidas en el decreto de salarios mínimos.