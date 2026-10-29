Aprueban aumento para salarios mínimos del sector privado en 2027: estos son los montos adicionales que recibirán los trabajadores

Los trabajadores del sector privado en Costa Rica recibirán un aumento en sus salarios mínimos a partir del 1.º de enero del 2027, luego de que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobara este miércoles 28 de octubre un ajuste general del 1,70%.

El acuerdo también contempla un aumento diferenciado para los trabajadores con formación de técnico medio en Educación Diversificada, cuyo ajuste total será del 2,58%.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los montos adicionales mensuales para una jornada completa serán los siguientes:

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