Aprueban aumento para salarios mínimos del sector privado en 2027: estos son los montos adicionales que recibirán los trabajadores

El acuerdo también contempla un aumento diferenciado para los trabajadores con formación de técnico medio en Educación Diversificada, cuyo ajuste total será del 2,58%.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los montos adicionales mensuales para una jornada completa serán los siguientes:
- Trabajador no calificado: ¢6.342,57 mensuales.
- Trabajador calificado: ¢7.135,85 mensuales.
- Bachiller universitario: ¢11.289,33 mensuales.
- Técnico medio en Educación Diversificada: ¢12.931,56 mensuales.
La decisión se tomó por unanimidad y establece un incremento obligatorio para los patronos del país. El ajuste beneficiará a las personas que perciben el salario mínimo, tanto por jornada como a destajo.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Salarios todavía debe definir el ajuste correspondiente al trabajo doméstico. Según el comunicado oficial, esta categoría permanece en revisión y tendrá una resolución en los próximos días.
Kattia Benavides, presidenta del Consejo Nacional de Salarios, anuncia aumento salarial para el sector privado en 2027
¿Por qué se aprobó el aumento salarial?
El ajuste salarial responde a una fórmula que considera dos componentes: el costo de vida y el crecimiento de la productividad.
Según el MTSS, el Consejo Nacional de Salarios analizó las propuestas de los representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno.
La institución explicó que los datos del Banco Central de Costa Rica muestran una disminución en el componente del costo de vida. Esta condición permitió considerar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita dentro del cálculo salarial.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, señaló que el incremento busca reconocer el aporte de los trabajadores a la productividad nacional.
La jerarca también sostuvo que el ajuste permitirá mejorar el poder adquisitivo de las personas que reciben el salario mínimo, incluso en condiciones de inflación cercana a cero o deflación.
Además, destacó el acuerdo alcanzado entre los tres sectores representados en el Consejo Nacional de Salarios.