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Economía

Aprueban aumento para salarios mínimos del sector privado en 2027: estos son los montos adicionales que recibirán los trabajadores

El ajuste aprobado para el próximo año tendrá efectos distintos según la categoría ocupacional. Conozca los detalles del acuerdo

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El aumento de los salarios mínimos del sector privado entrará en vigor el 1.º de enero de 2027. Archivo / Canva stock
Silvia Ureña Corrales

Los trabajadores del sector privado en Costa Rica recibirán un aumento en sus salarios mínimos a partir del 1.º de enero del 2027, luego de que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobara este miércoles 28 de octubre un ajuste general del 1,70%.

El acuerdo también contempla un aumento diferenciado para los trabajadores con formación de técnico medio en Educación Diversificada, cuyo ajuste total será del 2,58%.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los montos adicionales mensuales para una jornada completa serán los siguientes: