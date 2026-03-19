Economía

Sala Constitucional: Stephan Brunner no tenía potestad para remover a toda la Directiva del Banco Nacional

Fernando Cruz recomendó apertura de investigación penal ‘por conductas contrarias a la función pública’ en destitución de directivos del Banco Nacional

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Por Óscar Rodríguez
15/04/2024 San José. Edificio central del Banco Nacional (BN). Foto: Rafael Pacheco Granados
La Sala IV determinó que el objetivo del gobierno al destituir a los directivos del Banco Nacional era intención de cambiar por completo su integración de la Junta Directiva. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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