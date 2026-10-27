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Economía

Restricciones de tránsito en canal de Panamá amenazan con elevar costos de granos y materias primas en Costa Rica

Las restricciones al tránsito de buques por el Canal de Panamá podrían modificar rutas, elevar fletes y aumentar los inventarios de seguridad de algunas empresas. Estos son los productos más expuestos en Costa Rica

Buque portacontenedores atraviesa una esclusa del Canal de Panamá.
El Canal de Panamá redujo temporalmente el número de buques que pueden transitar cada día debido a la disminución de las lluvias y al nivel de agua disponible en los lagos que abastecen sus esclusas. Cortesía Canal de Panamá
Gustavo Ortega Campos

La decisión de las autoridades del Canal de Panamá de reducir el tránsito diario de buques, debido a la disminución de las lluvias asociada al fenómeno climático de El Niño, tendría repercusiones en las importaciones de Costa Rica con un alza en costos de granos y materias primas y, como efecto, en la oferta a los consumidores.

Entre los productos que tendrían un impacto están el maíz amarillo, la soya y sus derivados, el trigo y, eventualmente, algunos embarques de arroz, según expertos consultados por La Nación.

El maíz y la soya son materias primas fundamentales para producir alimentos balanceados y, por tanto, para las cadenas de pollo, huevo, cerdo y leche. El trigo, por su parte, incide directamente en la producción de harina, pan y otros alimentos.