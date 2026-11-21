La joyería danesa Pandora anunció este sábado 21 de noviembre su regreso a Costa Rica, meses después del cierre de los cinco establecimientos que operaban en el país.

La compañía comunicó la noticia mediante una publicación en sus redes sociales. “Nos llena de emoción anunciar nuestro regreso a Costa Rica. Llegamos con nuevas ideas, nuevas colecciones y el compromiso de seguir creando experiencias”, publicó la joyería en su cuenta de Instagram.

La publicación marcó el fin de una pausa de poco más de tres meses en las redes sociales de la compañía. Antes de este sábado, su última actividad correspondía al 17 de agosto.

En el comunicado, la joyería no brindó más detalles sobre sus planes de reapertura ni sobre la fecha en que volverán a funcionar sus establecimientos. Tampoco precisó cuántas tiendas abrirán ni dónde estarán ubicadas.

Según una publicación del medio El Financiero, que cita a un vocero de la compañía, Pandora esperaba compartir detalles sobre su nueva etapa en Costa Rica durante esta última semana de noviembre.

Antes del cierre, Pandora operaba en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Lincoln Plaza, City Mall y Oxígeno. La compañía cerró esos locales, pero no existía información oficial que detallara si la salida era definitiva.

Pandora inició operaciones en 1982 en Copenhague, Dinamarca. Entre sus productos más conocidos figuran los brazaletes y los dijes, conocidos como charms. La compañía se describe como la marca de joyería más grande del mundo.

Pandora comercializa sus artículos en más de 100 países, mediante 7.000 puntos de venta, de los cuales más de 2.800 corresponden a tiendas propias, según su sitio web.