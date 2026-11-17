Ciudad de Panamá, Panamá. La compañía canadiense First Quantum Minerals confirmó este martes que buscará con el gobierno panameño una solución “a largo plazo” para reactivar una polémica mina de cobre, la mayor de Centroamérica a cielo abierto, clausurada en 2023 por violar normas ambientales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció en la víspera el inicio de un diálogo con la empresa, sin dar fechas, para explorar la posibilidad de un acuerdo sobre “la reactivación de la actividad minera”.

Ubicado en la provincia caribeña de Colón, el yacimiento representaba 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Además, generaba unos 6.000 empleos directos y unos 30.000 indirectos, según el gobierno.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión que expiraba inicialmente en 2043 .

First Quantum afirmó en un comunicado este martes que recibió “con satisfacción” el anuncio de Mulino y confirmó que “participará en las conversaciones” para buscar una solución sostenible que garantice “estabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas”.

La minera “está comprometida a trabajar con el gobierno para garantizar sólidas medidas de protección ambiental”, agregó la empresa.

José Raúl Mulino anunció el inicio de un diálogo con la empresa minera para reanudar operaciones. (ARNULFO FRANCO/AFP)

Ambientalistas rechazan reapertura

Los ambientalistas rechazan la reapertura y convocaron protestas para este martes 17 de noviembre.

“Va contra los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y al ambiente sano”, indicó a la AFP Raisa Banfield, de la agrupación Panamá Vale más sin Minería.

“Nuestra posición siempre será el cierre total” de la mina, afirmó a la AFP Leysi Rodríguez, del movimiento campesino.

El anuncio de negociaciones se produce pese a que desde 2023, en Panamá rige una ley que prohíbe nuevas concesiones mineras.

El cierre de operaciones de la mina se produjo tras semanas de protestas que paralizaron gran parte del país, aunque en las zonas cercanas a las instalaciones una parte de la población pide su reapertura por los empleos que genera.

Panamá enfrenta reclamos por unos $27.000 millones (30% del PIB) por el cierre del proyecto, pero First Quantum paralizó su litigio a la espera de una decisión sobre la reactivación.

Mulino afirmó que el objetivo de las negociaciones para la reactivación de la mina es obtener los “mayores ingresos posibles”, la generación “de miles de empleos” y la “prevención de posibles daños ambientales”.

El mandatario también indicó que el objetivo a largo plazo es el “cierre” definitivo de las instalaciones.