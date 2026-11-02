Otra renuncia en el gobierno de Laura Fernández: ahora se va uno de los viceministros de Hacienda

El Ministerio de Hacienda anunció la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón al cargo de viceministro de Egresos. La salida se hizo efectiva desde el 31 de octubre.
Según la institución, Molina dejó el puesto para asumir nuevos retos profesionales, aunque no detalló cuáles serán sus próximos proyectos.
Tras su salida, Víctor Julio Carvajal Porras, actual viceministro de Ingresos, asumirá también las funciones del Viceministerio de Egresos.
Hacienda agradeció a Molina Chacón su aporte durante los años de gestión en la institución.
La renuncia se une a las destituciones de los exministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Manuel Tovar e Indiana Trejos, así como el exjerarca de Trabajo, Roy Thompson.
A estas salidas se suman las renuncias de la viceministra de Asuntos Multilaterales Adriana Bolaños y del viceministro de Economía, Christian Rucavado, ambas en octubre. También se anunció la salida de Laura López de la gerencia general de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).
Además, dejaron sus cargos los viceministrod Stephanie Chandler Villalobos, de Trabajo y Seguridad Social; Sofía Ramírez González, de Educación Pública; y Julián Arias Varela, de Agricultura y Ganadería.