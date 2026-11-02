Otra renuncia en el gobierno de Laura Fernández: ahora se va uno de los viceministros de Hacienda

El Ministerio de Hacienda anunció la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón al cargo de viceministro de Egresos. La salida se hizo efectiva desde el 31 de octubre.

Según la institución, Molina dejó el puesto para asumir nuevos retos profesionales, aunque no detalló cuáles serán sus próximos proyectos.

Tras su salida, Víctor Julio Carvajal Porras, actual viceministro de Ingresos, asumirá también las funciones del Viceministerio de Egresos.

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