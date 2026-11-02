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Economía

Otra renuncia en el gobierno de Laura Fernández: ahora se va uno de los viceministros de Hacienda

La salida se hizo efectiva el 31 de octubre. La institución anunció cambios en la distribución de responsabilidades

Luis Antonio Molina Chacón
Luis Antonio Molina Chacón dejó el cargo de viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda el 31 de octubre para asumir nuevos retos profesionales.
Silvia Ureña Corrales

El Ministerio de Hacienda anunció la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón al cargo de viceministro de Egresos. La salida se hizo efectiva desde el 31 de octubre.

Según la institución, Molina dejó el puesto para asumir nuevos retos profesionales, aunque no detalló cuáles serán sus próximos proyectos.

Tras su salida, Víctor Julio Carvajal Porras, actual viceministro de Ingresos, asumirá también las funciones del Viceministerio de Egresos.