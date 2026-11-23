La junta directiva de Nvidia anunció este lunes la restitución inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta, indicó la empresa en un comunicado.

La decisión se tomó mediante una votación unánime luego de una serie de discusiones y de recibir información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, lo que dio a la junta la confianza de que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Harvey C. Jones, presidente de la junta, afirmó en la nota de prensa que la vuelta de Huang es la decisión correcta para los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Asimismo, agradeció a Colette Kress por su gestión como CEO interina durante este periodo; Kress continuará desempeñando sus responsabilidades habituales como directora financiera (CFO) de la compañía.

Por su parte, Jensen Huang expresó que asume la responsabilidad con profunda humildad y compromiso.

“Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”, señaló el directivo, quien agradeció el respaldo de su familia, la junta y el personal ejecutivo; según la comunicación oficial.

El regreso de Huang sobrevino en un contexto de reportes recientes que indicaban que el ejecutivo fue blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjera.

Nvidia reiteró que un comité formado exclusivamente por directores independientes continuará investigando este asunto hasta su conclusión, un proceso con el cual Huang se ha comprometido a cooperar plenamente.

Como parte de sus nuevas medidas de prevención y cumplimiento, la junta directiva de Nvidia estableció un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones.

Adicionalmente, la empresa tecnológica inició el proceso de búsqueda para integrar a un director de cumplimiento (Chief Compliance Officer) que supervise estas áreas y reporte directamente al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

Escándalo, renuncia y regreso

La semana pasada, el gobierno estadounidense confirmó una investigación contra la firma Megaspeed por sospechas de haber ayudado a empresas chinas a eludir las restricciones impuestas por Washington a los componentes avanzados para inteligencia artificial (IA) de Nvidia.

Jensen Huang se vio obligado a dimitir el 12 de noviembre en medio de ese escándalo que combinó adulterio, presunto espionaje y contrabando hacia China de los chips más avanzados de Nvidia.

Revelaciones publicadas a finales de octubre por el diario The New York Times sobre la relación de Jensen Huang con la presunta espía Alice Huang; junto con sospechas de los servicios de inteligencia estadounidenses en torno a ella, fueron el detonante de la rápida caída del fundador y director ejecutivo de Nvidia.

Su veloz regreso este lunes a la empresa fue precedido por llamados del presidente estadounidense Donald Trump quien reiteró el domingo por la noche su pedido para que Nvidia reincorporara a Jensen Huang al frente de la compañía.

“Sería lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos”, escribió en su red social Truth Social.