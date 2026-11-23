Los salarios mínimos del sector privado en Costa Rica tendrán nuevos montos a partir del 1.º de enero de 2027, según el decreto ejecutivo N.° 45944-MTSS, publicado este lunes 23 de noviembre del 2026 en el diario oficial La Gaceta.

Estos serán los salarios mínimos en Costa Rica para 2027

El decreto establece los siguientes montos mínimos por jornada ordinaria diaria, según la clasificación ocupacional de cada trabajador.

Trabajador no calificado: ¢12.648

¢12.648 Trabajador semicalificado: ¢13.754

¢13.754 Trabajador calificado: ¢14.230

¢14.230 Trabajador especializado: ¢16.521

¢16.521 Técnico medio en educación diversificada: ¢16.992

¢16.992 Técnico de educación superior: ¢18.377

¢18.377 Diplomado de educación superior: ¢19.848

¢19.848 Bachiller universitario: ¢22.512

¢22.512 Licenciado universitario: ¢27.016

Cómo calcular el salario mínimo mensual en 2027

El decreto N.° 45944-MTSS también establece las reglas para calcular el salario mínimo según la periodicidad de pago.

Cuando el patrono acuerda pagar el salario de manera mensual o quincenal, debe utilizar una base de 30 días por mes, independientemente de la actividad económica.

En el caso del pago semanal, existe una diferencia entre las actividades comerciales y las no comerciales.

Para las actividades comerciales, el salario mínimo diario se multiplica por siete días, debido a que la remuneración incluye el día de descanso.

En las actividades no comerciales, el cálculo semanal se realiza según la cantidad de días efectivamente laborados.

El decreto también dispone que, cuando un puesto exija determinado título académico, debe reconocerse el salario mínimo correspondiente a esa formación. La excepción ocurre cuando las funciones pertenecen a una categoría ocupacional superior.

La disposición establece un aumento general del 1,70% para las categorías salariales del sector privado. Además, contempla incrementos adicionales para dos grupos ocupacionales, conforme a los acuerdos del Consejo Nacional de Salarios (CNS).

El decreto también introduce una modificación en la forma de presentar los salarios mínimos, pues los montos se expresan por jornada ordinaria, en lugar de utilizar diferentes modalidades de referencia para determinadas categorías.

La medida aplica en todo el territorio nacional y comprende las distintas actividades económicas del sector privado.

Trabajo doméstico tendrá un aumento adicional

Uno de los principales cambios corresponde a las personas dedicadas al trabajo doméstico, cuyo salario mínimo recibirá un incremento adicional al ajuste general.

El Consejo Nacional de Salarios aprobó un 4,18% adicional para esta categoría, como parte de un proceso de ajustes que se extenderá durante ocho años a partir de 2027.

Con la nueva fijación, el salario mínimo para trabajo doméstico será de ¢9.491 por jornada ordinaria.

Por otra parte, los técnicos medios en educación diversificada recibirán un incremento adicional del 0,88%, además del ajuste general del 1,70%.