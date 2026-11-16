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Economía

Microsoft revela las tres causas de la caída de Outlook que duró casi 24 horas

Microsoft detalló cómo tres problemas técnicos provocaron una falla en su infraestructura de red que afectó a Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países

Edificio de oficinas de Microsoft con logo en la fachada, relacionado con la noticia sobre la suspensión de la producción del Surface Studio 2+.
Un defecto de software, el aumento del tráfico y la reducción de la capacidad de los servidores causaron la interrupción de Outlook y otros servicios. Rafael Pacheco Granados, Rafael Pacheco
Europa Press