Microsoft revela las tres causas de la caída de Outlook que duró casi 24 horas

Microsoft publicó una explicación detallada de los tres factores que provocaron la interrupción de Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países el jueves pasado. El fallo afectó los servicios durante casi 24 horas, aunque algunas plataformas lograron recuperarse antes.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, Charles Lamanna, explicó que un defecto de software oculto, un aumento del tráfico de red y una reducción de la capacidad de los servidores provocaron una falla global en la puerta de enlace de red de Microsoft 365.

Este sistema recibe las conexiones de los usuarios y las dirige hacia los distintos servicios.

“Lamentamos profundamente el impacto en todos nuestros clientes y reconocemos las consecuencias que esto tiene en sus operaciones y actividades habituales”, señaló Lamanna en una publicación en X, en la que resumió las causas del incidente.

Los detalles también se incluyeron en el informe preliminar posterior a la interrupción, disponible en el centro de administración de Microsoft bajo los códigos MO1550821 y EX1550543.

Los problemas de conectividad también fueron reportados en Microsoft Teams, además de Outlook y otros servicios de Microsoft 365. (Shutterstock/Shutterstock)

Los tres factores detrás de la caída

El primer factor fue un defecto de software que permanecía oculto en una actualización correctiva para los servidores de la puerta de enlace de red de Microsoft 365. La compañía comenzó a implementarla en julio, después de someterla a su proceso de despliegue seguro. Durante más de tres meses, el cambio estuvo activo en todo el mundo sin provocar inconvenientes .

Sin embargo, el jueves pasado el defecto se manifestó bajo determinadas condiciones de carga. Esto provocó que los servidores se sobrecargaran y dejaran de funcionar, explicó Lamanna.

El segundo factor fue un aumento repentino del tráfico. Microsoft cuenta con dos sistemas independientes de puertas de enlace de red, que permiten trasladar los servicios de uno a otro cuando se presentan interrupciones o fallos.

No obrante, 15 horas antes de la caída, Teams pasó de la infraestructura alternativa a la principal, que también atiende Exchange Online. Esta conmutación, parte de los mecanismos habituales de resiliencia de la compañía, elevó la carga sobre el sistema principal y modificó sus patrones de tráfico.

El tercer elemento fue la reducción de la capacidad disponible. Cerca del 14% de los servidores de la puerta de enlace de red estaba fuera de servicio debido a otro problema, surgido el día anterior y sin relación con los dos factores anteriores.

Los tres elementos coincidieron durante las horas de mayor tráfico en Estados Unidos . Además, el mecanismo que redirige automáticamente a los usuarios cuando pierde conectividad agravó la presión sobre los puntos de conexión que seguían operativos. Esto desencadenó una falla en cascada entre los servidores.

En el momento más crítico, más del 80% de los servidores no respondía.

“Tomados en conjunto, el aumento de la carga y la reducción de la capacidad de los servidores hicieron que la puerta de enlace de red encontrara el error latente de julio. Esto provocó que las solicitudes se acumularan hasta que los servidores dejaron de responder”, explicó Lamanna.

¿Por qué Outlook tardó más en recuperarse?

Teams, OneDrive, SharePoint y las aplicaciones de Office recuperaron su funcionamiento en 11 horas y 50 minutos. Estos servicios pudieron trasladarse fuera de la infraestructura de red afectada.

En cambio, Exchange Online no contaba con esa alternativa, por lo que su recuperación tomó más tiempo de lo habitual. Microsoft tampoco pudo revertir el cambio mediante los mecanismos que utiliza normalmente .

El servicio volvió a funcionar después de 23 horas y 50 minutos de interrupción. Sin embargo, la compañía dio por cerrado oficialmente el incidente el sábado siguiente.

Para solucionar el problema, Microsoft desarrolló una actualización que corrigió el defecto de software, luego de que sus ingenieros confirmaran que era la causa de la falla. Esto permitió restablecer el código a su estado correcto y recuperar gradualmente grandes bloques de infraestructura.

La compañía anunció que publicará el informe definitivo posterior al incidente durante esta semana, con más detalles sobre lo ocurrido.