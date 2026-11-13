AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Microsoft explica la causa de la caída global de sus servicios

Microsoft resuelve la caída global de más de 20 horas en Teams, Microsoft 365 y Copilot, y atribuye el fallo a una actualización de capacidad de red

Tras 20 horas de interrupción en Outlook, Teams y conectores de ChatGPT y Claude, Microsoft restablece sus servicios y anuncia un informe técnico.
Tras 20 horas de interrupción en Outlook, Teams y conectores de ChatGPT y Claude, Microsoft restablece sus servicios y anuncia un informe técnico. GERARD JULIEN
Europa Press