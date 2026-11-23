México llamó a China a disminuir el “persistente y creciente” desequilibrio comercial entre ambos países y pidió al gigante asiático acelerar la autorización de protocolos para poder exportar diversos productos a ese mercado, informó este lunes 23 de noviembre la Secretaría de Economía.

China es el segundo mayor socio comercial de México después de Estados Unidos, aunque el intercambio de mercancías es muy desigual.

La reunión entre el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, realizada en Pekín, tenía como objetivo plantear a China la compra de más productos mexicanos.

Se estima que este año el país asiático sumará exportaciones por más de $130.000 millones a México, mientras que los envíos mexicanos rondarán los 10.000 millones, según datos de la cartera de Economía.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo Ebrard, citado en un comunicado de la Secretaría.

El funcionario también solicitó destrabar la autorización de permisos que en algunos casos llevan “una década sin ser resueltos” y que México requiere para poder exportar a China productos como aguacate, limón, carne de res y cerdo, sorgo, entre otros.

Ebrard también invitó a su contraparte china a trasladar a México parte de la producción que exporta al país.

El encuentro ministerial se dio en seguimiento a la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo la semana pasada con su homólogo chino Xi Jinping, durante la cumbre del foro económico Asia Pacífico (APEC) en China.