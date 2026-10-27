Mercado cambiario de Costa Rica registra récord histórico de cantidad de divisas negociadas en una sola sesión

El Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) registró este martes un récord en el monto de negociación en una sola sesión desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) , el 6 de diciembre de 2007, cuando se puso en marcha este

Según datos del Banco Central, en la jornada de este martes se negociaron $153,4 millones en 218 transacciones.

De este monto, el ente emisor compró $62,7 millones para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $52 millones bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

En otras palabras, el Banco Central compró el 75% del total transado.

“Las características del saldo negociado se asemejan bastante a lo ocurrido hace un año, cuando se alcanzó un máximo de $121,7 millones el 23 de octubre, y que estuvo relacionado con flujos trasladados para atención de gastos en colones para cierre de año”, comentó Pablo González, economista de Mercado de Valores.

El mayor monto negociado en Monex databa del 24 de noviembre de 2025, cuando se transaron $142,17 millones .

En esa ocasión, el BCCR compró $16 millones de esa cuantía para los requerimientos del Sector Público No Bancario y $114,9 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.

Nivel del tipo de cambio

En la jornada de este martes, el promedio ponderado del precio del dólar cerró en ¢452,61 , es decir, cayó ¢1,2 respecto a la sesión previa.

De acuerdo con los datos del BCCR, el tipo de cambio promedio en Monex se ha mantenido por debajo de los ¢460 desde el pasado 2 de octubre.

El Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), estimó a finales de setiembre pasado que el tipo de cambio cerrará el año en un rango que va de ¢450 a ¢465 .

BN Valores, por su parte, proyectó en ese momento que el tipo de cambio podría cerrar el año entre ¢440 y ¢450 en el Monex, siempre que no ocurran cambios relevantes en la economía, como un aumento del diferencial de tasas de interés entre el colón y el dólar o una variación en el encaje mínimo legal (EML).

“También habría que esperar si impulsos externos afectasen el flujo de dólares al país como los temas arancelarios entre Estados Unidos y el resto del mundo, conflictos geopolíticos y las consecuencias del fenómeno climático de El Niño que podría encarecer ciertos productos que se comercializan en el país”, dijo Juan Pablo Arias, de Estrategia de Inversiones de BN Valores.

Precio del dólar en el Monex se ubica por debajo de los ¢460. (Shutterstock/Shutterstock)

Precio del dólar en ventanillas

A las 2:35 p. m. de este 27 de octubre, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢454,97 y ¢549.

De acuerdo con los datos disponibles en el sitio web del Banco Central, 35 de los 37 intermediarios cambiarios mantenían, a esa hora, un precio de venta de la moneda extranjera inferior a los ¢468.

Por su parte, el precio de compra en todos los intermediarios se ubicaba entre ¢364,42 y ¢450.