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Economía

Mercado cambiario de Costa Rica registra récord histórico de cantidad de divisas negociadas en una sola sesión

Banco Central intervino en jornada de este martes en Monex para evitar que tipo de cambio cayera. Precio finalizó en ¢452,61

Dólares
El Banco Central compró el 75% del total negociado en el Monex este 27 de octubre. Shutterstock
Mónica Cerdas Gómez

El Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) registró este martes un récord en el monto de negociación en una sola sesión desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007, cuando se puso en marcha este

Según datos del Banco Central, en la jornada de este martes se negociaron $153,4 millones en 218 transacciones.