McDonald’s busca personal para 200 puestos temporales en Costa Rica. Estos son los requisitos

La llegada de la temporada navideña y fin de año trae la oferta de empleos temporales por parte de una multinacional de comida rápida.

Arcos Dorados, operadora de los restaurantes McDonald’s en Costa Rica, anunció la apertura de 200 puestos de trabajo temporales en sus establecimientos distribuidos en todo el país. Las contrataciones buscan reforzar los equipos durante la temporada de fin y principio de año.

La compañía realizará las contrataciones en dos grupos. El primero comenzará a trabajar el 23 de noviembre y el segundo, el 1.º de diciembre. En ambos casos, los contratos concluirán el 17 de enero de 2027.

Las contrataciones comenzarán el 23 de noviembre y el 1.º de diciembre, y los contratos terminarán el 17 de enero de 2027. (Mayela López/Mayela López)

Las vacantes corresponden al puesto de colaborador para temporada. Las personas que ingresen podrán optar posteriormente por una plaza fija, según las oportunidades disponibles y los procesos internos de la empresa, según informó Arcos Dorados por medio de un comunicado de prensa.

“Queremos que quienes se sumen a nuestros equipos encuentren un lugar donde puedan aprender, crecer y construir una carrera con nosotros”, señaló Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud mediante la plataforma de reclutamiento de McDonald’s: https://www.mchire.com/co/McDonalds4606/Jobs.

Para postularse, deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Tener noveno año aprobado.

Contar con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Mostrar interés por el servicio al cliente, el trabajo en equipo, el orden y la limpieza.

La empresa indicó que no es indispensable contar con el carné de manipulación de alimentos al momento de presentar la solicitud, pues brinda apoyo durante el proceso para obtenerlo.

Además, quienes se incorporen podrán desarrollar habilidades laborales mediante la experiencia en los restaurantes y los programas de capacitación de la compañía.