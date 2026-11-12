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Economía

McDonald’s busca personal para 200 puestos temporales en Costa Rica. Estos son los requisitos

McDonald’s ofrece 200 puestos temporales en sus restaurantes de Costa Rica. Conozca las fechas de ingreso y los requisitos para postularse

Empleos McDonalds
Las contrataciones se harán en dos grupos y los contratos concluirán el 17 de enero de 2027
Gustavo Ortega Campos