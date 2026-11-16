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Economía

Más de 200 familias y un siglo de tradición detrás de la nueva marca de café de Cartago

Las mujeres lideran el 47% de esta iniciativa, que tiene origen en la comunidad de Tablón de El Guarco

Tablón de El Guarco cuenta con marca propia para proteger, distinguir y proyectar su café
Después de 100 años de tradición cafetalera, Tablón una comunidad rural ubicada en de El Guarco de Cartago cuenta oficialmente con una marca propia para proteger, distinguir y proyectar su café. Rafael Pacheco Granados

Silvia Ureña Corrales y Keyna Calderon