Más de 200 familias y un siglo de tradición detrás de la nueva marca de café de Cartago

En las montañas de Cartago, el cultivo del café forma parte de una tradición que pasa de generación en generación. Durante aproximadamente un siglo, las familias de Tablón de El Guarco dedicaron buena parte de su vida a esta actividad agrícola.

Hoy, ese legado recibe un reconocimiento oficial con la inscripción de una marca colectiva, la cual lleva el nombre de su comunidad. El Registro Nacional de Costa Rica la inscribió oficialmente el pasado 11 de noviembre.

Detrás de esta iniciativa se encuentran más de 200 familias cafetaleras, cuya historia está vinculada con el cultivo del grano. La participación femenina también ocupa un lugar importante: las mujeres lideran el 47% del proyecto y muchas de ellas son jefas de hogar.

La nueva marca busca preservar la identidad cafetalera de Tablón y abrir oportunidades para que los productores comercialicen su café.

Los cafetales de Tablón de El Guarco, en Cartago, forman parte de una tradición agrícola de aproximadamente 100 años que involucra a más de 200 familias productoras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una tradición de café que nació hace 100 años

Para las familias de Tablón, el café representa una actividad vinculada con la historia y el desarrollo económico de la comunidad. Durante aproximadamente 100 años de producción, distintas generaciones de agricultores mantuvieron esta tradición.

“Tablón hace historia cultivando calidad gracias a un grupo de productores que trabajamos para honrar nuestra tradición cafetalera, una actividad ligada a la comunidad durante los últimos 100 años y que ha sido pilar en nuestro desarrollo como pueblo. Nos enorgullece también generar un proyecto que tiene una importante participación de mujeres productoras”, expresó Yariela Monestel, productora de café.

Una persona participa en la recolección de café en Tablón de El Guarco, una actividad que cada temporada genera oportunidades laborales para trabajadores nacionales y migrantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La historia cafetalera de Tablón también está vinculada con trabajadores de otros países. Cada temporada de cosecha, la comunidad recibe a más de 2.500 personas trabajadoras migrantes provenientes de Nicaragua y Panamá.

Estas personas participan en las labores de recolección y contribuyen a la actividad agrícola y económica de la localidad durante la temporada cafetalera.

El café de Tablón ahora tiene identidad propia

El camino para obtener la marca comenzó el 6 de mayo del 2026, cuando vecinos y representantes de la comunidad presentaron la solicitud de inscripción ante el Registro Nacional.

Después del proceso de examen y calificación registral, la institución aprobó el registro el 11 de noviembre del 2026, bajo el número 422394.

La inscripción se realizó bajo la clase internacional de Niza número 30, con el propósito de proteger la identificación comercial del café producido en esta comunidad.

El café es uno de los principales productos agrícolas de Tablón de El Guarco, una comunidad rural de Cartago que conserva una tradición cafetalera de aproximadamente un siglo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La titularidad de la marca corresponde a la Asociación de Desarrollo Integral de Tablón, con el acompañamiento del Consejo Administrador de la Marca Colectiva, instancia que impulsó el proyecto y coordinó los esfuerzos necesarios para alcanzar su inscripción.

La iniciativa también busca proyectar el café de esta localidad. Meses atrás, representantes de la comunidad participaron en un encuentro internacional de café en Panamá, donde coincidieron con especialistas del sector provenientes de diferentes países.

Los siguientes pasos incluyen fortalecer el reglamento de uso de la marca, promover estándares de calidad y desarrollar estrategias para ampliar las oportunidades de comercialización.