Costa Rica produce la mitad del café que cosechaba hace 27 años

El café es el tercer producto agrícola de exportación de Costa Rica, después de la piña y el banano.

La actividad involucra a casi 25.000 familias, pero su producción cayó un 51,4% en los últimos 27 años. En algunas regiones, la disminución supera el 80%, según cifras del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).

Aunque el grano costarricense se distingue en el mercado internacional por su calidad y consigue mejores precios, incluso por encima de $200 por libra, el país produce cada vez menos.

En la cosecha 1998-1999, Costa Rica recolectó 3.278.716 fanegas de café en fruta. Para el período 2025-2026, la cifra bajó a 1.591.850 fanegas.

Una fanega equivale a 20 cajuelas de café en fruta y, después del beneficiado, permite obtener aproximadamente un saco de 46 kilos de café oro.

Turrialba y la zona Norte con mayores caídas

La producción cafetalera disminuyó en todas las regiones del país. Turrialba encabeza la lista, con una caída del 83,9% en las últimas 27 cosechas. Le siguen la zona Norte, con un 80,32%, y el Valle Central, con un 62,6%.

También bajó en la zona Occidental (44,9%), Coto Brus (42,4%), Pérez Zeledón (41,5%) y Los Santos (38,9%).

El Icafé registra la producción nacional por regiones y cantones, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 43794, Reglamento a la Ley N.º 9872 Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, vigente desde noviembre de 2022.

William Solano, especialista del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), explicó que Turrialba y la zona Norte tienen condiciones menos favorables para el cultivo, debido a sus temperaturas y características climáticas.

“Por la variabilidad climática en estas zonas la temperatura ha subido lo que hace que la incidencia de enfermedades sea mayor haciendo que el manejo sea más caro y la rentabilidad más baja, entonces se ha dado una sustitución por otros cultivos como hortalizas y también abandono de fincas y problemas agronómicos asociados a condiciones de alta precipitación”, señaló el experto.

Solano agregó que se necesita investigar con más detalle las causas económicas y productivas de la caída en la zona Norte.

Los Santos concentra el 35% del área cafetalera nacional. La zona Occidental representa el 23%; el Valle Central, el 14%; Pérez Zeledón, el 13%; Coto Brus, el 10%; Turrialba, el 4%, y la zona Norte, el 1%.

Aunque las exportaciones de café generaron $469 millones en 2025, el volumen producido en Costa Rica disminuyó un 51,4% en las últimas 27 cosechas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Menos fincas y mayores costos de producción

La reducción del cultivo responde a varios factores. Miguel Barquero Miranda, subgerente agronómico e industrial del Icafé, explicó a La Nación que influyen aspectos económicos, productivos, climáticos y fitosanitarios.

Según el especialista, desde antes del año 2000 y hasta 2025, el país perdió aproximadamente 31.000 hectáreas de cafetales. Entre las causas mencionó el aumento del valor de la tierra, los cambios en su uso y la competencia con otras actividades económicas.

Entre 2014 y 2025, el área sembrada disminuyó poco más de 11.000 hectáreas y la producción nacional cayó alrededor de un 16%. Sin embargo, el comportamiento varía entre regiones.

Mientras Turrialba y la zona Norte presentan reducciones cercanas al 50%, en Tarrazú la disminución ronda el 4%. “Esto evidencia que la evolución de la caficultura no ha sido uniforme en todo el territorio nacional”, refirió el vocero.

Barquero también señaló el aumento de los costos de producción y de la mano de obra, la necesidad de renovar los cafetales, los cambios del clima y una mayor presencia de plagas y enfermedades.

Nelson Arroyo, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), mencionó otros factores: la reducción del área sembrada, el envejecimiento de las plantaciones, los efectos del cambio climático y el costo de los fertilizantes.

“Si el precio esta muy alto se reduce la fertilización y eso va a impactar en los rendimientos de las siguientes cosechas”, planteó el economista.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mediante el sistema InfoAgro de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), también atribuyó la caída a factores climáticos, fitosanitarios, económicos y productivos. Su análisis de las cosechas 2011-2012 y 2024-2025 registró una disminución del 23% en la producción.

La entidad mencionó, entre otros aspectos, los cambios en las condiciones climáticas, las plagas y enfermedades, los costos de producción, la renovación de las plantaciones y el uso de la tierra. También señaló que el peso de cada factor varía según la región.

Mejores precios, pero menos café para exportar

Estados Unidos es el principal comprador del café costarricense. Ese mercado representó el 40% de los ingresos por exportaciones del grano, que sumaron $469 millones al cierre de 2025, según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

La Unión Europea (UE) generó el 38,7% de esos ingresos y Asia, el 9,1%. En este último mercado figuran ahora destinos como China y Corea del Sur, además de Japón, que antes concentraba casi todas las ventas hacia esa región.

Aunque los ingresos por exportaciones aumentaron, el volumen de café vendido disminuyó durante los últimos 27 años.

Juan Diego Araya, vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Café, explicó que el aumento de los ingresos responde principalmente a los mejores precios internacionales. La cotización en el mercado de Nueva York pasó de unos $120 por quintal en 2007 a un promedio cercano a $300 en 2025, un incremento del 150%.

Sin embargo, ese aumento no significa que los productores tengan mayores ganancias.

“Para una finca con productividad de 20 fanegas por hectárea, el costo por fanega pasó de ¢46.573 en 2006-2007 a ¢105.267 en 2024-2025: un incremento cercano al 126%. Producir una fanega cuesta más del doble en colones", refiere el exportador.

Araya explicó que el precio internacional no es necesariamente el monto que recibe el productor. También deben considerarse el precio de liquidación, el tipo de cambio y los costos de cada finca.

“Para evaluar su rentabilidad debemos considerar el precio de liquidación, el tipo de cambio y los costos de su finca. Por eso, no podemos comparar directamente el aumento del precio en dólares con el incremento del costo en colones. El mayor ingreso por exportaciones es positivo, pero no elimina la preocupación por la caída productiva”, destacó Araya.

El representante del sector señaló que los mejores precios deben traducirse en ganancias y recursos para invertir en la renovación de los cafetales, tecnología y mejoras en la productividad.

“El futuro del sector depende de que producir café sea un negocio rentable para las familias”, concluyó.

InfoAgro también explicó que los ingresos aumentaron pese a la reducción del volumen exportado porque subió el valor promedio por tonelada.

Renovar cafetales, uno de los principales retos

Miguel Barquero, del Icafé, consideró que los resultados reflejan un cambio estructural en la caficultura costarricense.

“El reto es fortalecer la productividad y rentabilidad de las áreas que permanecen en producción, impulsar la renovación y adaptación de los cafetales y continuar aprovechando la calidad, diferenciación y reconocimiento internacional del café de Costa Rica para generar mayor valor”, apuntó.

El funcionario consideró necesario que los productores sigan las recomendaciones técnicas del Icafé. También señaló que las firmas beneficiadoras deben promoverlas y orientar a los caficultores para que las apliquen.

Además, recomendó renovar las plantaciones con variedades liberadas y validadas por el instituto, que ofrecen alta productividad, tolerancia a enfermedades, buenos rendimientos de beneficiado y calidad de taza.

La Nación envió consultas a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y esperaba una respuesta al cierre de esta nota.