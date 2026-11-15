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Economía

Costa Rica produce la mitad del café que cosechaba hace 27 años

El café sigue entre los principales productos agrícolas de exportación, pero enfrenta una reducción de fincas. Estas son las cifras

Café, recolección del grano de oro
Casi 25.000 familias dependen de la actividad cafetalera, que enfrenta una caída de producción superior al 50% en 27 años. Los mejores precios internacionales no han resuelto los problemas de rentabilidad. En la fotografía recolección de café en Casona del Cafetal, Cachí en Paraiso de Cartago. Rafael Pacheco Granados
Gustavo Ortega Campos