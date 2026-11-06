Marchamo 2027: INS anuncia cambio que facilita el trámite a quienes venden su vehículo

El pago del marchamo 2027 llegó este año con varios cambios para los propietarios de vehículos en Costa Rica. Además de la implementación de una etiqueta electrónica, el Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció una nueva facilidad para quienes venden su automóvil después de cancelar el derecho de circulación.

La institución habilitó un servicio que permite actualizar el nombre del propietario registral y el comprobante del derecho de circulación por Internet , sin necesidad de acudir a una sucursal.

Anteriormente, cuando una persona pagaba el marchamo y luego vendía su vehículo, el nuevo propietario debía presentarse en una oficina del INS o en un punto de servicio para actualizar la información.

Ahora, todo el procedimiento se puede realizar en línea, mediante el sitio web oficial marchamo.grupoins.com.

Según informó el INS, la modificación se incorporó recientemente a su plataforma digital como parte de las medidas para simplificar los servicios a los usuarios.

INS explica cómo actualizar el marchamo 2027 si vende su vehículo después de pagar

Marchamo 2027 incorpora otros cambios

Esta nueva facilidad se suma a las modificaciones que comenzaron el pasado 2 de noviembre, fecha en la que inició el cobro del marchamo 2027 y la entrega de la nueva etiqueta electrónica.

El dispositivo sustituye la tradicional calcomanía anual y tiene una vida útil de hasta 10 años, siempre que permanezca correctamente instalado en la parte interna del parabrisas.

Otra de las novedades es la eliminación del documento impreso del derecho de circulación. Ahora, los propietarios reciben el comprobante en formato digital mediante el correo electrónico registrado al momento del pago .

La nueva etiqueta utiliza tecnología de radiofrecuencia UHF e incorpora mecanismos de seguridad para reducir los riesgos de fraude, falsificación y manipulación.

Además, el dispositivo está diseñado para destruirse si se despega del parabrisas, lo cual impide su reutilización en otro vehículo.

El INS también aclaró que la etiqueta electrónica no incorpora GPS ni permite monitorear la ubicación de los automotores.

¿Cómo consultar el marchamo 2027?

Los propietarios pueden consultar el monto correspondiente al derecho de circulación 2027 mediante el sitio web.

Una vez dentro de la plataforma, deben seleccionar el tipo de vehículo e introducir el número de placa, sin guiones ni espacios en blanco . El sistema mostrará el monto total por pagar.

La institución también dispone de otros canales para realizar consultas: la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266), el teléfono 2243-9999 y la aplicación INS Móvil.