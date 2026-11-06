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Economía

Marchamo 2027: INS anuncia cambio que facilita el trámite a quienes venden su vehículo

El INS habilitó una nueva opción para actualizar los datos del propietario y el derecho de circulación por Internet cuando un vehículo cambia de dueño

Circunvalación norte, presas
El cobro del marchamo 2027 comenzó el 2 de noviembre con la implementación de una etiqueta electrónica que sustituye la calcomanía tradicional. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales